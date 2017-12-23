2 godine jamstva
Obustavljeno
3-6 mjeseci
Ne sadrži BPA
Plosnate simetrične Philips Avent dude varalice u obliku kapi prate prirodan razvoj nepca, zuba i desni vašeg djeteta, čak i ako se u ustima okrene naopako.
Silikonska Philips Avent duda nema miris niti okus pa je veća vjerojatnost da će je beba prihvatiti. Silikon je gladak, proziran, lako se čisti i ne lijepi se. Duda je čvrsta, dugotrajna i neće izgubiti oblik ili boju tijekom vremena.
Održava higijenu steriliziranih duda
4.9
od 5
25
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Dudu varalicu nemojte vezati djetetu oko vrata jer to može uzrokovati davljenje.
9 od 10 beba prihvaća Philips Avent dudu varalicu (testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.).