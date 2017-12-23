2 godine jamstva
Obustavljeno
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak
6-18 mjeseci
Ortodontske, ne sadrže BPA
1 u pakiranju
Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.
Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.
Možete biti sigurni da je udobnost vaše bebe u dobrim rukama. Ova duda varalica napravljena je u našem nagrađivanom pogonu u Ujedinjenom Kraljevstvu.*
4.9
od 5
25
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mirec
23/12/2017
Česká republika
Avent produkty patří dle mně k "TOP"
Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow
Zsuskam
19/02/2020
Magyarország
Termék kiváló minőségű
Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik
Spygliukas
18/07/2019
Lietuva
Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.
Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Globalna robna marka br. 1 za dude varalice
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna
Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja
Proizvođač godine 2014.