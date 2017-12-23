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  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
  • Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka

Obustavljeno

Philips AventDude varalice Freeflow

SCF172/12

4.9
| (25) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka
Dopustite bebinoj koži da diše uz dudu varalicu Philips Avent Freeflow. Štitnik ima 6 otvora za dodatni protok zraka, dizajniranih za smanjenje iritacije kože. Naša ortodontska sklopiva duda prati prirodan razvoj bebine oralne šupljine.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Dodatni zračni otvori omogućuju disanje kože

Pružite osjetljivoj koži ugodu zraka

  • Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak

  • 0-6 mjeseci

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 1 u pakiranju

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Dodatni otvori za zrak omogućuju disanje bebine kože

Koža mora disati, naročito bebina. Naš štitnik ima 6 otvora za zrak koji pružaju dodatni protok zraka, a dizajnirani su za smanjenje iritacija kože.

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice*

Bebe znaju što vole! Pitali smo mame kako su njihove bebe reagirale na Philips Avent dude i saznali smo da 9 od 10 beba prihvaća naše dude varalice.*

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Dizajnirana za prirodni oralni razvoj

Naš sklopivi silikonski sisač ima simetričan oblik koji prati razvoj bebinog nepca, zuba i desni.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

25

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

23/12/2017

Česká republika

Česká republika

Avent produkty patří dle mně k "TOP"

Slušný a velice přijatelný dizajn,kvalita.Cena je síce malinko vyšší,ale za kvalitu se platí.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/18 Dudlíky Freeflow

19/02/2020

Magyarország

Magyarország

Termék kiváló minőségű

Lányom imádta. Sok cumit el használt. Nem fogbarát.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/22 Levegőlyukas játszócumik

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Gera ir patraukli išvaizda. Saugūs naudojimui.

Patiko žaisminga išvaizda. Sterilizuojant nesideformuoja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF172/02 „Freeflow“ čiulptukai

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Globalna robna marka br. 1 za dude varalice

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna

  3. Naš asortiman podržava majke i bebe u svakoj fazi razvoja

  4. Testiranje provedeno online na 100 majki, Ujedinjeno Kraljevstvo 2012.

  5. Proizvođač godine 2014.