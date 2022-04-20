2 godine jamstva
Neka koža vaše bebe diše
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
0 – 6 mjeseci
Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona koji se može upotrebljavati za hranu, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude Philips Avent ultra.
4.9
od 5
651
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
MaxAngie
20/04/2022
Slovensko
Malemu uplne vyhovuje. A v noci ho lahko nájdem.
Cumlik splnil nase ocakavania, dieťaťu vyhovuje, co je pre nas dôležité.
Prednosti
Ľahký
Mane
Žiadne
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air
Date of Use 2021-12-20
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 Cumlík ultra air
Date of Use 2021-12-20
Sany K.
04/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Poprve s ultra air.
Dudlik testujeme u druheho ditete a poprve mame verzi ultra air na ktere dite reaguje skvele,hezky drzi v pusince,uklidnuje,nevyskutuje se zadna vyrazka v obdobi pouzivani. Verime produktu diky doporuceni ortodontistu. Diky sterilizacnimu pouzdru,ktere je soucasti baleni dudliky muzeme pravidelne a ihned sterilizovat. Celkovy desing produktu je vhodny jak pro holcicku tak chlapecka. Maminkam vrele doporucuji.
Prednosti
Znama a overena znacka,doporuceni od ortodontistu, sterilizacni pouzdro
Mane
Typ/tvar tohoto dudliku nemusi vsechny deti akcepotvat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Date of Use 2025-12-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Date of Use 2025-12-04
Motášek 97
03/01/2026
Česká republika
Dio promocije
Kvalitní dudlík
S dudlíkem jsme velmi spokojeni, vzhledově je velmi hezký, materiál je kvalitní. Nejvíce cením zpracování, protože je krásně vzdušný okolo pusinky, tudíž není důvod se bát otlaků a podráždění.
Prednosti
Vzdušnost, vzhled, cena.
Mane
Asi nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Date of Use 2024-12-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Dudlík SCF087/17 ultra air
Date of Use 2024-12-03
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama ultra (n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna.