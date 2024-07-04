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  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše
  • Dopušta bebinoj koži da diše

Philips Avent ultra airduda

SCF081

4.9
| (651) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dopušta bebinoj koži da diše
Umirivanje uz ugodu koju pruža zrak. Duda varalica Avent ultra air tvrtke Philips ima izuzetno velike otvore za zrak kako bi koža ostala suha. Dostupna je u raznim bojama i uzorcima.
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preporučuju mame diljem svijeta1

Izuzetno veliki otvori kako bi beba ugodnije dudala

Dopušta bebinoj koži da diše

  • Neka koža vaše bebe diše

  • Ortodontske, ne sadrže BPA

  • 1 u pakiranju

  • 0-6 mjeseci

Omogućuje bebinoj koži da diše

Omogućuje bebinoj koži da diše

Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.

98 % prihvaćanje sisača*

98 % prihvaćanje sisača*

Kad smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice posebne strukture Avent ultra soft i ultra air tvrtke Philips.

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Duda napravljena od 100 % prehrambenog silikona

Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

651

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlicna

Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica

20/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Zadovoljni

Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!

Prednosti

Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn

Mane

Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica

05/05/2023

Hrvatska

Hrvatska

Duda

Svijetli u mraku tako je kjepe boje beba je obozava

Prednosti

Dudu

Mane

Desni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda

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Upozorenja

  1. Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine 

  1. Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.

  2. Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna