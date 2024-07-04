2 godine jamstva
Neka koža vaše bebe diše
Ne sadrži BPA
pakiranje s 2 dude, 80 % materijala na biljnoj bazi*
0 – 6 mjeseci
Otvori u štitniku omogućuju da bebina koža diše, održavajući je sušom radi osiguravanja vrhunski umirujuće udobnosti.
Naše ortodontske dude dizajnirane su s mekim silikonom koji podržava prirodne pokrete mišića usta i smanjuje rizik od malokluzije. Duda uskog vrata dizajnirana je za smanjenje pritiska između jezika i nepca. Dude varalice Philips Avent ultra neovisno je akreditirala Fondacija za oralno zdravlje (Oral Health Foundation). Napravljene od 100 % prehrambenog silikona, izdržljivije su i dugotrajnije od duda od gume (lateksa) te ne sadrže BPA, BPS, ftalate, PVC i policikličke aromatske ugljikovodike.
Naše teksturirane silikonske dude dizajnirane su da oponašaju osjećaj majčine dojke. Kada smo roditelje upitali kako su njihove bebe reagirale na njih, u prosjeku 98 % izjavilo je da su njihove bebe prihvatile dude varalice Philips Avent ultra.
4.9
od 5
651
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nia0306
04/07/2024
Hrvatska
Odlicna
Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Kikica006
20/05/2023
Hrvatska
Zadovoljni
Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!
Prednosti
Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn
Mane
Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Kikk1234
05/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Duda
Svijetli u mraku tako je kjepe boje beba je obozava
Prednosti
Dudu
Mane
Desni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Tvrdi plastični dijelovi, isključujući silikonsku dudu (pristup masene ravnoteže).
Na temelju rezultata ispitivanja potrošača u SAD-u (2023., n=201).
Ispitivanje potrošača u SAD-u iz 2023. potvrđuje 98-postotno prihvaćanje teksturirane Philips Avent dude na dudama ultra (n=201).
U usporedbi s tradicionalnim metodama sterilizacije duda (prokuhavanje).