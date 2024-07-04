2 godine jamstva
Obustavljeno
Neka koža vaše bebe diše
Ortodontske, ne sadrže BPA
2 u pakiranju
6-18 mjeseci
Iznimno veliki otvori za zrak prozračuju kožu vaše bebe, čineći je suhom i istovremeno ju umiruju.
Kada smo pitali mame kako su njihove bebe reagirale na naše silikonske dude posebne teksture, 98 % izjavilo je da njihova beba prihvaća dude varalice Philips Avent ultra soft i ultra air.
Svjesno biramo silikonski materijal za naše dude ultra soft i ultra air, budući da je to siguran i inertan materijal koji ima široke medicinske primjene, bez opasnih kemikalija, endokrinih aktivnih tvari (npr. BPA) i alergena.
4.9
od 5
651
Recenzije
99%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nia0306
04/07/2024
Hrvatska
Odlicna
Bebica prihvatila od prvog dana dudicu... kupujemo opet
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF343/20 ultra air duda varalica
Kikica006
20/05/2023
Hrvatska
Zadovoljni
Dude vrijede novaca... prvo sam kupila jedne od jednog drugog proizvođača ali te su mu se urezivale u obraze... ove aventove se ne zarezuju i nekako su baš dobre. Super je što imaju vise protoka zraka kod usta tako da se bebica ne znoji ispod dude... također lako se čiste - ako uđe voda u unutrašnjost dude samo se istisne... zadovoljni smo... hvala!
Prednosti
Lako se čisti, može se i naopačke cuclati, ne zarezuje se u obraze, mekana, lijepi dizajn
Mane
Jedino što su malo skupe, neko ko baš nema love si možda nebi mogao priuštiti, iako vrijede novaca
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCF344/20 ultra air duda varalica
Kikk1234
05/05/2023
Hrvatska
Dio promocije
Duda
Svijetli u mraku tako je kjepe boje beba je obozava
Prednosti
Dudu
Mane
Desni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za ultra air SCF085/03 duda
Na osnovu online ankete zadovoljstva provedenoj globalno na 8.139 korisnika marki i proizvoda za njegu majke i djeteta 2024. godine
Istraživanja potrošača u SAD-u 2016. – 2017. pokazala su da 98 % beba prihvaća sisače duda varalica posebne teksture Avent ultra air i ultra soft tvrtke Philips.
Iz higijenskih razloga dude mijenjajte svaka 4 tjedna