2 godine jamstva
Obustavljeno
Classic+ (novo)
Za razliku od drugih bočica, klinički dokazan sustav za sprječavanje kolika sada je ugrađen u dudu, čime se olakšava ispravno sastavljanje bočice. Dok se beba hrani, jedinstveni ventil na dudi otvara se kako bi zrak ulazio u bočicu, a ne bebin trbuh.
San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips AVENT znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.*
Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, pljuckanje hrane, podrigivanje i plinovi.
5.0
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lilinka-17
05/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Vsem doporucuji !
Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene
Prednosti
Dokonale provedene
Mane
Zadne nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Bittner1
31/12/2019
Česká republika
Provjereni kupac
Kompletní sada do začátku
Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.
Prednosti
Univerzálnost
Mane
Nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Simajda
21/06/2018
Česká republika
Doporucuji
Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada
Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.