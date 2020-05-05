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  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
  • Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

Obustavljeno

Philips AventPočetni komplet za novorođenče

SCD371/00

5
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*
Praktična kolekcija SCD371/00 tvrtke Philips Avent obuhvaća 4 bočice za hranjenje Classic+ (2 x 4 oz i 2 x 9 oz), četkicu za čišćenje bočica i duda te bijelu prozirnu dudu varalicu za bebe između 0 i 6 mjeseci.
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Lako čišćenje osigurava savršenu higijenu

Klinički dokazano smanjuje kolike i nelagodu*

  • Classic+ (novo)

Sustav za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Sustav za sprječavanje kolika dokazano smanjuje kolike*

Za razliku od drugih bočica, klinički dokazan sustav za sprječavanje kolika sada je ugrađen u dudu, čime se olakšava ispravno sastavljanje bočice. Dok se beba hrani, jedinstveni ventil na dudi otvara se kako bi zrak ulazio u bočicu, a ne bebin trbuh.

Beba će biti mirnija, naročito noću

Beba će biti mirnija, naročito noću

San i prehrana ključni su za zdravlje i sreću vaše bebe. Provedena je nasumična klinička studija kako bi se provjerilo utječe li dizajn bočice za hranjenje na "ponašanje novorođenčadi". Pokazalo se da bočica Classic tvrtke Philips AVENT znatno umiruje bebu za približno 28 minuta dnevno u usporedbi s bočicom s kojom je uspoređivana (46 min naspram 74 min, p=0,05). To je naročito dolazilo do izražaja tijekom noći.*

Beba kontrolira protok mlijeka pa je manje pljuckanja hrane, podrigivanja i plinova

Beba kontrolira protok mlijeka pa je manje pljuckanja hrane, podrigivanja i plinova

Jedinstveni ventil na dudi savija se i prati bebin ritam hranjenja. Mlijeko će teći brzinom koju odabere beba, čime se smanjuju prejedanje, pljuckanje hrane, podrigivanje i plinovi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

05/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Vsem doporucuji !

Od narozeni dcera vyuzivala lahve za me dokonale prizpusobene

Prednosti

Dokonale provedene

Mane

Zadne nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

31/12/2019

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Kompletní sada do začátku

Šikovný set. S věkem miminka stačí dokupovat savičky.

Prednosti

Univerzálnost

Mane

Nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

21/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporucuji

Pekny design,snadna údržba, kvalitní, má anticolic system

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za SCD371/00 Novorozenecká startovní sada

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Upozorenja

  1. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent imale su manje kolika od beba hranjenih standardnom bočicom. Bebe starosti 2 tjedna, hranjene pomoću bočice Philips Avent bile su manje nemirne od beba hranjenih drugim vodećim modelom bočice.