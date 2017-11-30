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Obustavljeno

Lumea Precision PlusIPL sustav za uklanjanje dlačica

SC2003/11

3.7

| (3) Recenzije

1 nagrada

Spriječite ponovni rast dlačica

IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na licu i tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.

Pogledajte sve prednosti

IPL uklanjanje dlačica: uživajte u glatkoj koži svaki dan

Spriječite ponovni rast dlačica

  • Za uporabu na tijelu i licu

  • 15 minuta za tretman potkoljenica

  • Vijek trajanja <gt/>100.000 impulsa

  • Bežični dizajn

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Uživajte u glatkoj koži svaki dan

Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.

Učinkovitost bez napora

Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.

Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Prilagođena za sigurnu uporabu u udobnosti vlastitog doma

Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za AWARD-612375

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.7

od 5

3

Recenzije

4
3
2

30/11/2017

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.

Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica

12/07/2021

România

România

Produsul este bun

M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

23/06/2017

România

România

Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.

Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului

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