Obustavljeno
SC2003/11
Spriječite ponovni rast dlačica
IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na licu i tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.
Za uporabu na tijelu i licu
15 minuta za tretman potkoljenica
Vijek trajanja <gt/>100.000 impulsa
Bežični dizajn
Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.
Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo četiri tretmana svaka dva tjedna, a rezultat je glatka koža bez dlačica. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman po potrebi. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.
Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 2000 žena sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.
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Nagrade
3.7
od 5
3
Recenzije
kikadino
30/11/2017
Hrvatska
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac.
Najbolji proizvod na koji sam ikad potrošila novac. Lumea je sve ono što se reklamira, čak i više. Brže sam se riješila dlačica i nisu se vraćale jako dugo. Nažalost, moja Lumea je trajala par godina a onda su joj se pokvarile punjive baterije koje nemam kako zamijeniti jer zamjenskih dijelova trenutno nema. Nadam se da ću si u skoroj budućnosti moći priuštiti novi aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 IPL sustav za uklanjanje dlačica
Teo23
12/07/2021
România
Produsul este bun
M am înțeles foarte bine cu el.Rezultatele sun vizibile
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Mireille
23/06/2017
România
Un NU datorită descărcării acumulatorului foarte repede și a imposibilității folosirii aparatului în timpul încărcării.
Acumulatorul se descarcă foarte repede, pe treapta 4 reușind să epilez doar un picior până la genunchi. Pentru un epilat complet al picioarelor e nevoie de multe încărcări, însemnând să termin un epilat într-o zi, ținând cont că trebuie așteptată încărcarea aparatului. Nu este specificat că nu este posibilă folosirea aparatului în timpul încărcării.
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului
Ova recenzija je napravljena za Lumea Precision Plus SC2003/11 Sistem IPL de îndepărtare a părului