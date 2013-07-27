Obustavljeno
Spriječite ponovni rast dlačica
IPL sustav za uklanjanje dlačica Philips Lumea izuzetno djelotvorno sprječava ponovno pojavljivanje dlačica na cijelom tijelu. Nježni svjetlosni impulsi uz redovitu primjenu održavaju vašu kožu svilenkasto glatkom svaki dan.
Za uporabu samo na tijelu
15 minuta za tretman potkoljenica
Vijek trajanja <gt/>100.000 impulsa
Bežični dizajn
Philips Lumea primjenjuje nježne svjetlosne impulse na korijen dlačice. To uzrokuje prirodno otpadanje dlačice i sprječava njezin rast. Uz redovite tretmane uživat ćete u glatkoj koži svaki dan.
Naše kliničke studije dokazale su znatno smanjenje dlačica nakon samo dva tretmana svaka dva tjedna, a optimalni su rezultati bez dlačica postignuti nakon četiri do pet tretmana svaka dva tjedna. Za održavanje tih rezultata jednostavno ponovite tretman svaka četiri do šest tjedana. Vrijeme između tretmana može se razlikovati ovisno o individualnom ponovnom rastu dlačica.
Philips Lumea upotrebljava inovativnu tehnologiju zasnovanu na svjetlu koja se zove IPL (Intense Pulsed Light - pulsirajuće svjetlo visokog intenziteta), a temelji se na tehnologiji koja se upotrebljava u profesionalnim kozmetičkim salonima. Tvrtka Philips ovu je tehnologiju prilagodila za sigurnu i učinkovitu uporabu u udobnosti vašeg doma. Tvrtka Philips usko je surađivala s vodećim dermatolozima na razvoju našeg revolucionarnog sustava za uklanjanje dlačica. Više od 1500 dobrovoljaca sudjelovalo je u opsežnom istraživanju potrošačkih navika koje smo provodili više od 10 godina.
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Nagrade
4.7
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
lilithbb
27/07/2013
Polska
Zdecydowanie polecam
Gdy dostałam pudełko byłam zaskoczona produktem, spodziewałam się czegoś większego, dziwniejszego... a tu małe urządzenie wielkości ok 2 dłoni, solidnie wykonane, świetnie przylega do dłoni. Biorąc go do ręki czuc że się trzyma coś starannie wykonanego i zaprojektowanego. Działa cichutko, dyskretnie. Ten pierwszy raz: Bałam się bólu, siedziałam z "suszarką" (jak żartobliwie nazywa ją mąż) w ręku i bałam się nacisnąć przycisk. I tak siedziałam i siedziałam w końcu dość, dałam mężowi i zdziwienie: Nic nie bolało! Ja wygląda strzał? Nalezy przyłożyć urządzenie pod kątem prostym do skóry, zapala się dioda, naciskamy przycisk - gotowe. Na początku troszkę to trwa, potem gdy ręka nabierze wprawy idzie już szybciutko. Jakie są odczucia po stosowaniu? Zero bólu, zaczerwienień, nie zauważyłam oparzeń ani przebarwień. Po strzale nastepuje uczucie ciepła. Jak po krótkim opalaniu lub po solarium. Po 2 tygodniach zauważyłam zmniejszenie się liczby włosków, stały się one cieńsze. Po miesiącu dało się zauważyć łyse placki na skórze, obecnie moja skóra jest gładka bez włosków. Zalety produktu: Przedewszystkim wygoda, łatwość użycia. Włoski wypadają na długo, można się cieszyć gładką skórą przez kilka tygodni. Brak bólu jak przy depilacji, brak podrażnień skóry. Wady: Przedewszystkim na poczatku trzeba się codziennie golić do czasu aż włoski znikną, nie można stosować depilatora. Kolejna wada to ograniczone pole działania. Urządzenia nie wolno używać na twarzy, w miejscach intymnych. Kolejna wada dużo przeciwwskazań: choroby skóry, blizny, żylaki, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia krwi, przebarwienia skóry, ciąża, karmienie piersią, jasny kolor włosów, HIV, epilepsja, implanty, kolczyki w miejscu depilacji, znamiona, piegi ... I jeszcze po stosowaniu nie powinno się opalać przez 24 godziny. I nie stosować 48 h po opalaniu, latem czasami może być trudno :) Podsumowując jeśli jesteś zdrowa, z twoja skórą wszystko jest ok, stosuj śmiało i ciesz się gładką skórą bez włosków i podrażnień. :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
LickyLollipop
26/06/2013
Polska
Idealny w kazdym calu.
Depilator testuję od kilku tygodni na takie partie ciała jak nogi, pachy, okolice bikini. Na wszystkie partie wykonałam pięć zabiegów. Już po drugim zabiegu włosy odrastały wolniej i stały się wyraźnie cieńsze i jaśniejsze. Z każdym kolejnym użyciem włosów ubywało, skóra stawała się gładsza i na tą chwilę włosków jest o 40-50 % mniej. Nie posiadam już wrastających włosków jak przy depilacji woskiem ani podrażnień po użyciu tradycyjnego depilatora. Także nie muszę wydawać pieniędzy na usługi kosmetyczne które po zakupie tego depilatora się szybko zwracają dzięki niskiej cenie. Wtedy musiałam korzystać z kilku rodzai depilacji abym choć w małym stopniu mogła być zadowolona. Teraz nie muszę się męczyć ponieważ do wszystkich partii ciała używam Philips Lumea. Mam ciemne włosy i jasną karnację i od dłuższego czasu szukałam idealnego rozwiązania aby pozbyć się niechcianego owłosienia. Teraz szczerze polecam Philips Lumea swoim koleżanką i mogę polecić każdej osobie która ma dość walki o gładką skórę. Samo użytkowanie depilatora jest niezwykle łatwe i wygodne. Depilator jest niezwykle poręczy, idealnie pasuje do dłoni, dzięki zabezpieczeniu nie ma możliwości "strzelenia" światłem w oko. Bądź gdy dostanie się w niepowołane dziecięce ręce nie zostanie użyty. Dzięki temu że jest bezprzewodowy mogę używać go przy oglądaniu telewizji ponieważ nie jest zbyt głośny. Co także jest ważne gdy posiada się małe dzieci które często już śpią gdy go używam. Dzięki etui które jest dołączone do zestawu mogę go ze sobą wszędzie zabrać. Kolejnym plusem jest to że nie trzeba wymieniać lamp , dokupować kremów itp. Bardzo szybko się ładuje więc nie trzeba długo czekać aż można będzie go znów używać gdy się rozładuje. Trwa to ok godziny. Zdecydowanie w przyszłości nie zrezygnuje z tego depilatora i z ogromną radością będę zachęcać do kupna Philips Lumea inne kobiety które chcą miło, łatwo i bezboleśnie pozbywać się owłosienia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Lumea SC2001/01 Zestaw do depilacji światłem (IPL)