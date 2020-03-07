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  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje
  • Glatko klizenje, nježno brijanje

Obustavljeno

Shaver series 7000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S7520/41

4.4
| (545) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Glatko klizenje, nježno brijanje
Aparat za brijanje serije 7000 tvrtke Philips pruža zaštitu od iritacije kože. Prstenovi SkinGlide s premazom za sprječavanje trenja omogućuju lako klizenje aparata za brijanje preko vašeg lica. Oštrice podrezuju blizu kože i štite ju, čak i pri trodnevnoj bradi.
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Br. 1 tvrtke Philips za osjetljivu kožu*

Glatko klizenje, nježno brijanje

  • Prstenovi SkinGlide

  • Oštrice GentlePrecisionPRO

  • SmartClick nastavak za bradu

Prstenovi SkinGlide imaju premaz protiv trenja za glatko klizenje uz kožu

Prstenovi SkinGlide imaju premaz protiv trenja za glatko klizenje uz kožu

Doživite ugodnije brijanje uz prstenove SkinGlide koji sprječavaju trenje, s premazom s mikrosferama. Tisuće sićušnih zaobljenih sfera nalik staklu smanjuju trenje i površinski otpor između aparata za brijanje i kože. To omogućuje aparatu glatko brijanje i lako klizenje te pomaže u zaštiti kože od iritacije.

Oštrice štite kožu i glatko podrezuju čak i 3-dnevnu bradu

Oštrice štite kožu i glatko podrezuju čak i 3-dnevnu bradu

Naš poboljšani sustav za podrezivanje ima tehnologiju za zaštitu kože dizajniranu da reže samo dlačice, a ne i kožu. Oštrice V-oblika navode kožu dalje od oštrica radi postizanja glatko obrijane kože – čak i kod 3-dnevne brade.

Fleksibilne glave koje se pomiču u 5 smjerova prate konture uz manji pritisak

Fleksibilne glave koje se pomiču u 5 smjerova prate konture uz manji pritisak

Naše glave za brijanje lako se savijaju u 5 smjerova, nježno prateći sve konture lica i vrata. Za glatko brijanje potreban je manji pritisak, a iritacija kože svedena je na najmanje.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.4

od 5

545

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

07/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar!

Stvarno dobar, ne izaziva crvenilo, baterija dugo drži, trimer isto odličan!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7510/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

09/04/2019

Hrvatska

Hrvatska

odličan proizvod

Svaki dan ga koristim i jako sam zadovoljan. Koža na licu mi nema nikakvih reakcija na brijanje a koža je glatka i ugodna na dodir. Baterija je nešto što me stvarno fascinira jer nakon tri godine ima istu jačinu kao i prvog dana, traje cca 7 dana. Preporučio bih ovaj proizvod svima koji se briju svaki dan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7370/12 Wet and dry electric shaver

11/02/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan aparat za brijanje

Aparat sada koristim nešto dulje od mjesec dana i oduševljen sam njime. Uglavnom ga koristim za suho brijanje ali i bradu namazanu gelom odrađuje vrhunski. Inače mi je brijanje jedna od aktivnosti koju baš i ne volim zbog toga što imam bradu koja raste u više smjerova što zahtjeva više vremena od uobičajenog. Sa ovim aparatom sam vrijeme brijanja skratio na pola, a efekt je fantastičan. Lako se čisti, baterija traje prilično dugo (bar 15 brijanja) i fantastično odrađuje posao. Stvarno zaslužuje čistu peticu od mene!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 S7520/41 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. Br. 1 tvrtke Philips za osjetljivu kožu – u usporedbi s drugim aparatima za brijanje tvrtke Philips