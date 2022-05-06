2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica MultiPrecision
Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova
SmartClick nastavak za bradu
Omogućava glatko brijanje bez porezotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi istovremeno štiteći kožu.
Odaberite kako se želite brijati. Uz brtvu Aquatec Wet & Dry možete odabrati brzo, a ipak ugodno brijanje. Ili možete brijati mokru kožu, uz gel ili pjenu, čak i pod tušem.
Još brže ćete obrijati guste dijelove brade uz povećanje snage od 20 % aktivacijom načina rada Turbo+.
Nagrade
4.5
od 5
649
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Danko2312
06/05/2022
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod je fenomenalan!
Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Fiki1975
14/11/2021
Hrvatska
Odličan proizvod
Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Zaro
26/12/2020
Hrvatska
Izvanredne značajke
Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!
Prednosti
Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu
Mane
ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe
20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+