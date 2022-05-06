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  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5630/12

4.5
| (649) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Glatko, temeljito i brzo brijanje
Aparat za brijanje serije 5000 ubrzava vašu jutarnju rutinu brzim sustavom oštrica MultiPrecision i glavama koje se mogu u potpunosti oprati.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Štiti 10x bolje u odnosu na obične oštrice*

Glatko, temeljito i brzo brijanje

  • Sustav oštrica MultiPrecision

  • Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova

  • SmartClick precizni trimer

Zaobljeni profil glave glatko klizi i štiti vašu kožu

Zaobljeni profil glave glatko klizi i štiti vašu kožu

Omogućava glatko brijanje bez porezotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi istovremeno štiteći kožu.

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Odaberite kako se želite brijati. Uz brtvu Aquatec Wet & Dry možete odabrati brzo, a ipak ugodno brijanje. Ili možete brijati mokru kožu, uz gel ili pjenu, čak i pod tušem.

Brijanje gustih dijelova brade uz 20 % više snage

Brijanje gustih dijelova brade uz 20 % više snage

Još brže ćete obrijati guste dijelove brade uz povećanje snage od 20 % aktivacijom načina rada Turbo+.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

649

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

06/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod je fenomenalan!

Svida mi se i svima bi preporucio Sve dlacice posijece

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

14/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Brije pouzdano i efektivno. Puni se brzo i radi dugo brz punjenja. Zaboravim kad sam ga zadnji put punio. Ugodan na koži.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5420/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

26/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Izvanredne značajke

Izvrsna sposobnost glatkog i brzog izbrijavanja uz clean stanicu za čišćenje, podmazivanje i punjenje, sve što je potrebno za pozitivno i opušteno započinjanje dana!

Prednosti

Brzo ugodno brijanje uz odlaganje u clean stanicu

Mane

ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5400/26 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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Upozorenja

  1. Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe

  2. 20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+