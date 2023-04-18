2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Oštrice SteelPrecision
Senzor za prilagodbu snage Power Adapt
Pomične glave 360-D
Ugrađeni trimer
45 oštrica SteelPrecision koje se same oštre na ovom aparatu za brijanje tvrtke Philips snažne su, a ipak nježne i pružaju 90 000 podrezivanja u minuti, hvatajući više dlačica po potezu** kako bi se postiglo glatko i udobno dotjerivanje.
Električni aparat za brijanje ima pametni senzor za dlačice na licu koji očitava gustoću dlačica 125 puta u sekundi. Tehnologija automatski prilagođava snagu podrezivanja kako bi se osiguralo jednostavno i nježno brijanje.
Dizajniran za praćenje kontura lica, ovaj električni aparat za brijanje tvrtke Philips ima potpuno fleksibilne glave koje se okreću 360°, pružajući temeljito i ugodno brijanje.
4.6
od 5
1337
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sunčeko001
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Super proizvod
Super proizvod. Dobro brije, a još se lakše čisti.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Velebitplanina
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Nema zamjerke
Proizvod mi se sviđa zato što brije dlake i ne ostavlja tragove do brijanja kao britvica.
Prednosti
A+++
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Tokmak347
18/04/2023
Hrvatska
Dio promocije
Dobar aparat
Dobar aparat za brijanje koji se vrlo lako čisti za razliku od drugih.
Prednosti
Baš sve
Mane
Nema
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver Serije 5000 S5885/10 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Usporedni test sa serijom 3000 tvrtke Philips.