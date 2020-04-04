2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
Sustav oštrica MultiPrecision
Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova
Precizni trimer i trimer za nos
Omogućava glatko brijanje bez porezotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi istovremeno štiteći kožu.
Odaberite kako se želite brijati. Uz brtvu Aquatec Wet & Dry možete odabrati brzo, a ipak ugodno brijanje. Ili možete brijati mokru kožu, uz gel ili pjenu, čak i pod tušem.
Još brže ćete obrijati guste dijelove brade uz povećanje snage od 20 % aktivacijom načina rada Turbo+.
Nagrade
4.5
od 5
629
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Paki78
04/04/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod.
Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.
Prednosti
Odličan proizvod.
Mane
Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Pero58
28/12/2018
Hrvatska
Pravi odabir.
Brijem se preko 30 godina. Preferirao sam britvice ali sad sam napokon našao ono što mi treba. Lagan, fino leži u ruci, ugodno klizi po licu, dugo traje baterija, lako se čisti... Nisam znao što propuštam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Davor0807
10/12/2017
Hrvatska
Aparat je jako dobar
Vrlo lijepo dizajniran i kvalitetno izrađen , lak za uporabu .
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje
Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe
20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+