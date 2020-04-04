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  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje
  • Glatko, temeljito i brzo brijanje

Obustavljeno

Shaver series 5000Električni aparat za mokro i suho brijanje

S5550/44

4.5
| (629) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod

2 Nagrade

Glatko, temeljito i brzo brijanje
Aparat za brijanje serije 5000 ubrzava vašu jutarnju rutinu brzim sustavom oštrica MultiPrecision i glavama koje se mogu u potpunosti oprati.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje

Štiti 10x bolje u odnosu na obične oštrice*

Glatko, temeljito i brzo brijanje

  • Sustav oštrica MultiPrecision

  • Flex glave koje se pomiču u 5 smjerova

  • Precizni trimer i trimer za nos

Zaobljeni profil glave glatko klizi i štiti vašu kožu

Zaobljeni profil glave glatko klizi i štiti vašu kožu

Omogućava glatko brijanje bez porezotina. Sustav oštrica MultiPrecision sa zaobljenim profilom glave glatko klizi istovremeno štiteći kožu.

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Aquatec omogućava ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje

Odaberite kako se želite brijati. Uz brtvu Aquatec Wet & Dry možete odabrati brzo, a ipak ugodno brijanje. Ili možete brijati mokru kožu, uz gel ili pjenu, čak i pod tušem.

Brijanje gustih dijelova brade uz 20 % više snage

Brijanje gustih dijelova brade uz 20 % više snage

Još brže ćete obrijati guste dijelove brade uz povećanje snage od 20 % aktivacijom načina rada Turbo+.

Tehničke specifikacije

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Dijelovi i dodatni pribor

Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

629

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

04/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod.

Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.

Prednosti

Odličan proizvod.

Mane

Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

28/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Pravi odabir.

Brijem se preko 30 godina. Preferirao sam britvice ali sad sam napokon našao ono što mi treba. Lagan, fino leži u ruci, ugodno klizi po licu, dugo traje baterija, lako se čisti... Nisam znao što propuštam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

10/12/2017

Hrvatska

Hrvatska

Aparat je jako dobar

Vrlo lijepo dizajniran i kvalitetno izrađen , lak za uporabu .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 5000 S5110/06 Električni aparat za suho brijanje

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Upozorenja

  1. Štiti 10X bolje u odnosu na običnu oštricu – istraživanje provedeno u Njemačkoj 2015., nakon 21 dana prilagodbe

  2. 20% više snage – u usporedbi s uporabom bez načina rada Turbo+