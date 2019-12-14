2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
5D pokretne i fleksibilne glave
Oštrice PowerCut
60 minuta brijanja, 1 sat punjenja
Aparat za brijanje serije 3000 tvrtke Philips može se zakretati u pet smjerova, za pristup svakoj konturi lica i vrata. Ovaj aparat za bradu sve dlačice podrezuje iznad razine kože, za uglađene i ujednačene rezultate.
Aparat za brijanje tvrtke Philips pruža glatko i ugodno brijanje. Njegovih 27 oštrica PowerCut podrezuju svaku dlačicu točno iznad razine kože, pružajući glatko i ujednačeno brijanje svaki put.
Aparat za mokro i suho brijanje koji se prilagođava vašim željama. Odaberite praktično suho brijanje ili upotrijebite omiljenu pjenu ili gel za osvježavajuće mokro brijanje.
4.7
od 5
429
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zlaja1966
14/12/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
grubko
22/06/2026
Slovensko
Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).
Prednosti
ľahký + tichý + šikovný
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
vkovac1
27/09/2023
Slovensko
Perfektný strojček
roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips
Prednosti
Holí veľmi kvalitne
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000