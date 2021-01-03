2 godine jamstva
Obustavljeno
Brend broj 1 u svijetu za električno brijanje
UltraTrack i sustav GyroFlex 3D
60 min bežične uporabe/1 h punjenja
Precizni trimer
Aparat za brijanje ima GyroFlex 3D glave koje prate oblik neprimjetno se prilagođavaju svakoj konturi lica, smanjujući pritisak i nadraženost kože.
Glatko brijanje uz nadraženost kože svedenu na najmanju moguću mjeru. Glava za brijanje sadrži 3 vrste otvora: otvore za dlačice uobičajene veličine, kanale za dulje ili položene dlačice i rupice za najkraće dlačice na licu.
Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.
Nagrade
4.9
od 5
8
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kafkar je moje přezdívka
03/01/2021
Česká republika
Výborný holicí stroje
výborný pro denní užívání, k suchému i mokrému holení
Prednosti
dobře holí
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
kafkar
25/08/2013
Česká republika
skvělý
jsem velmi spokojen s tímto holícím strojkem, jen pozitiva - viz zdůvodnění
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260/21 holicí strojek pro mokré a suché holení
01/01/2022
România
Excelent
Il am de 6 ani si sunt foarte multumit de el, trebuie sa ai schimb capetele si in rest este super ok
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Shaver series 9000 SensoTouch RQ1260CC Aparat de bărbierit electric umed/uscat