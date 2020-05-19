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Obustavljeno

Jedinica za brijanje

RQ11/40

4.7

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Obnavljanjem se postižu bolji rezultati

Za održavanje maksimalnog učinka vašeg aparata za brijanje Philips, glave za brijanje zamijenite svake 2 godine.

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Kompatibilni proizvodi
Shaver series 7000 SensoTouch

Shaver series 7000 SensoTouch
Jedinica za brijanje

RQ11/50

Obnavljanjem se postižu bolji rezultati

Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

Glatka površina SkinGlide s niskom razinom trenja za minimalnu iritaciju

Električni aparat za brijanje ima površinu za brijanje SkinGlide s niskom razinom trenja koja glatko klizi uz vašu kožu, osiguravajući glatko brijanje.

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Brtva Aquatec za ugodno suho i osvježavajuće vlažno brijanje

Električni aparat za brijanje ima brtvu Aquatec za suho i mokro brijanje koja omogućava odabir načina brijanja. Možete odabrati ugodno suho ili osvježavajuće mokro brijanje i upotrijebiti gel ili pjenu za još lakše brijanje.

Sustav GyroFlex 2D lako se prilagođava obliku lica

Sustav GyroFlex 2D lako se prilagođava obliku lica

Aparat za brijanje ima sustav GyroFlex 2D koji prati oblik i lako se prilagođava obliku vašeg lica, smanjujući pritisak i nadraženost te osiguravajući glatko brijanje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

S touto novou hlavou je strojek zase jako nový

zakoupeno pro přítelův holicí strojek SensoTouch, hlavu vyměnil po delší době, než by bylo bývalo potřeba, takže teď je výkon strojku zase jako když byl nový, rozdíl v holení a komfortu při něm je opravdu veliký

Prednosti

očekávání se splnilo

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum upotrebe 2020-04-19

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Datum upotrebe 2020-04-19

29/05/2019

România

România

Produsul are caracteristici foarte bune.

Am cumparat o Unitate de schimb Pentru SensoTouch 2D (RQ11xx) pentru a o inlocui pe cea veche. Unitatea veche a fost folosita timp de trei ani si e inca performanta. Unitatea noua ma ajuta si la o barba de trei zile. Sunt foarte multumit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Unitate de bărbierit

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

Dobrá, ostrá, hezky holí, vydrží rok

Náhradní holící hlava je potřeba koupit zhruba 1x ročně. Nejde tak ani o ostrost břitů, ty jsou perfektní a zas tak moc se netupí, problém je spíše v mřížce, která břity chrání (přikládám foto). Měl jsem už celkem 4ks a pokaždé po cca 12-15 měsících se vylomí jedna dvě lamelky na mřížce. Je to nepříjemné, rozedírá to obličej a je notno vyměnit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Shaver series 7000 SensoTouch RQ11/50 Holicí hlava

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