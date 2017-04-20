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Obustavljeno

Beardtrimmer series 3000trimer za bradu

QT4000/15

4.2

| (11) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod

Jednostavno do savršene brade

Oblikujte bradu onako kako želite uz ovaj trimer za bradu. Precizno podrezivanje na čak 1 mm do 10 mm.

Pogledajte sve prednosti

Najpraktičniji način da započnete s oblikovanjem brade

Jednostavno do savršene brade

  • postavke za preciznost od 1 mm

  • Oštrice od nehrđajućeg čelika

  • 10 sati punjenja / 45 min beži. uporabe

Preciznost od 1 mm

Preciznost od 1 mm

Trimer postavite u najniži položaj za savršenu trodnevnu bradu dugu samo 1 mm.

Jednostavan odabir i zaključavanje postavki duljine, 1 do 10 mm

Jednostavan odabir i zaključavanje postavki duljine, 1 do 10 mm

Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine: od kratke brade duljine 1 mm do pune brade duljine 10 mm u preciznim koracima od 1 mm.

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje

Čelične oštrice koje se same oštre na trimeru za bradu serije 3000 tvrtke Philips ostaju oštre i učinkovite kao prvog dana kako bi se svaki put osiguralo savršeno podrezivanje bez posjekotina.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Pronađite rezervni dio ili dodatnu opremu

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Dijelovi i dodatni pribor

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

11

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

20/04/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

polecam

Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

30/07/2015

Polska

Polska

Produkt godny polecenia

Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

28/04/2015

Polska

Polska

Bardzo dobry model,polecam.

Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody

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