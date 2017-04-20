Obustavljeno
Jednostavno do savršene brade
Oblikujte bradu onako kako želite uz ovaj trimer za bradu. Precizno podrezivanje na čak 1 mm do 10 mm.
postavke za preciznost od 1 mm
Oštrice od nehrđajućeg čelika
10 sati punjenja / 45 min beži. uporabe
Trimer postavite u najniži položaj za savršenu trodnevnu bradu dugu samo 1 mm.
Okrenite kotačić kako biste jednostavno odabrali i zaključali željenu postavku duljine: od kratke brade duljine 1 mm do pune brade duljine 10 mm u preciznim koracima od 1 mm.
Čelične oštrice koje se same oštre na trimeru za bradu serije 3000 tvrtke Philips ostaju oštre i učinkovite kao prvog dana kako bi se svaki put osiguralo savršeno podrezivanje bez posjekotina.
4.2
od 5
11
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Victor
20/04/2017
Polska
Provjereni kupac
polecam
Dobry produkt w atrakcyjnej cenie. Polecam tym, którzy lubią sami dbać o swój zarost :-)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Sebast
30/07/2015
Polska
Produkt godny polecenia
Świetny produkt za rozsądną cenę. Jak na razie nie stwierdziłem żadnych wad, jestem zadowolony.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Maxx
28/04/2015
Polska
Bardzo dobry model,polecam.
Urządzenie wspaniale zaprojektowane,godne polecenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Beardtrimmer series 3000 QT4000/15 trymer do brody