2 godine jamstva
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje, brijanje
Bez obzira na duljinu dlačica
Precizni češalj s 14 postavki duljine
Punjiva, za mokru i suhu uporabu
Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.
Podrezujte bradu na ravnomjernu duljinu priloženim prilagodljivim preciznim češljem. Odaberite jednu od 14 postavki duljine za postizanje sve od jednodnevne brade do trodnevne ili duže brade.
Uz dvostranu oštricu dobit ćete precizne linije u roku od nekoliko sekundi, što vam omogućuje da vidite svaku dlačicu koju podrezujete.
4.6
od 5
740
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana Zagreb
13/06/2021
Hrvatska
Philips OneBlade Pro QP6520/20
Kupila tati za rođendan i on je zadovoljan, bio je čak iznenađen. Iako nije obrijao do glatkog, uspio je skinuti na suho gustu , jaku i pikavu bradu. Još jednom prošao na mokro s pjenom i zadovoljan je, a ja sretna jer napokon nije bio sav zrezan.
Prednosti
Lakoća rukovanja, baterija se brzo puni i dugo traje, mokro i suho "brijanje"
Mane
Cijena, cijena zamjenskih britvica, šteta što je to trimer koji glumi brijači aparat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
NHB55555
12/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Svakako preporučam
Jednostavan za korištenje, bez porezotina na koži. Odličan proizvod.
Prednosti
Jednostavan, blag prema koži
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Stojka88
08/11/2020
Hrvatska
Dio promocije
Philips Oneblade pro
Odličan proizvod, od kako ga imam uopće nisam koristio normalnu britvicu za brijanje i pjenu. Oneblade riješava posao bez pol muke a i baterija mu dosta dugo traje. Sve pohvale za Philips
Prednosti
Za
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za QP6520/20 OneBlade Pro
Svaka oštrica traje do 4 mjeseca – za najbolji osjećaj brijanja. Temeljeno na 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.
Odgovara svim OneBlade proizvodima osim QP4xx