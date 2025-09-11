ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

OneBlade 360 with Connectivity Face + Body

Podrška

OneBlade 360 with ConnectivityFace + Body

QP4631/65

OneBlade 360 with Connectivity Face + Body

Idi u trgovinu

Registrirajte svoj proizvod

Osigurajte produljeno jamstvo

Izvršite registraciju u roku od 90 dana nakon kupnje i dobit ćete produljeno jamstvo (mogu se primjenjivati uvjeti).

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

User Manual- Philips OneBlade

Interaktivni priručnik na internetu

Data Act Document

  • PDF dat., 304.5 kB
  • 11 September 2025

Česta pitanja

Dijelovi i dodatni pribor

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći