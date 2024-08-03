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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

OneBladeZamjenska oštrica

QP240/50

4.5
| (312) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Dvostruki sustav zaštite: premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
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Kompatibilni proizvodi
OneBlade 360 with connectivity

OneBlade 360 with connectivity
Face

QP4530/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6541/15

OneBlade

OneBlade
Face

QP2724/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2734/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face

QP2734/23

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/20

OneBlade 360

OneBlade 360
Face + Body

QP2834/23

OneBlade 360 with Connectivity

OneBlade 360 with Connectivity
Face + Body

QP4631/65

OneBlade

OneBlade
Face

QP2520/65

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • 4 originalne

  • Odgovara svim drškama OneBlade

  • Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni.

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Oštrica koja neće brzo otupiti

Oštrica koja neće brzo otupiti

Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

312

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

03/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

One Blade oštrica

Izvrsna kvaliteta, glatka koza, bez crvenila nakon brijanja, brza i jednostavna uporaba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

02/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade oštrica

Brza, efikasna i točna. Klizi niz kožu. Ne ostavlja crvenilo. Odlična, za svaku pohvalu!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

01/08/2024

Hrvatska

Hrvatska

Onebkade ne odličan za sve

Oneblade je odličan za brijanje, kada se obrijem s onebledeom imma finu, glatku kožu i to bez iritacije,još je i jako dobar za kraćenje svih vrsta dlačica.

Prednosti

Zato što je multi praktikantilan

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP225/50 Zamjenska oštrica

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.