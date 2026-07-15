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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

OneBlade 360 with ConnectivityFace + Body

QP4631/65

4.6
| (3078) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora
Novi OneBlade 360 podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine još jednostavnije. Jednostavno brijanje i podrezivanje, čak i na najteže dostupnim područjima, uz manje* poteza. Zaboravite na više koraka i uporabu više alata. OneBlade radi sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora

  • Podrezivanje, oblikovanje, brijanje

  • Oštrice 360

  • Prilagodljivi češalj 5-u-1

  • Personalizirano, povezano iskustvo

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.

Inovativne oštrice 360

Inovativne oštrice 360

Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.

Prilagodljivi češalj 5-u-1

Prilagodljivi češalj 5-u-1

Jedinstveni otvoreni dizajn češlja za učinkovito rezanje bez zagušenja i prekida vaše rutine – čak i na dugoj i gustoj kosi.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.6

od 5

3078

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Učinkovite oštrice

Oštrice su vrlo oštre i učinkovite, ali istovremeno sigurne za korištenje pa nema straha od posjekotina ili iritacija. Brijanje je brzo, precizno i ugodno, čak i na osjetljivijim dijelovima kože. Posebno mi se sviđa što je koža nakon brijanja glatka, mekana i bez crvenila. Nastavci lako prate konture lica, što dodatno olakšava brijanje. Sve u svemu, proizvod je ispunio moja očekivanja i bez problema bih ga preporučio svima koji traže kvalitetno, sigurno i učinkovito rješenje za svakodnevno brijanje.

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-12

08/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

OneBlade QP949

Uređaj je lagan, tih, vodootporan i vrlo jednostavan za korištenje. Budući da je vodootporan, korištenje pod tušem dodatno olakšava održavanje. Omogućuje ugodno i glatko brijanje te izbjegava većinu iritacija.Poseban plus je što zamjenska glava po preporuci mijenja svaka četiri mjeseca. Hej, četiri mjeseca..bogme puno. Ono što mu je odlična karakteristika jest mogućnost korištenja i pod vodom što je moj preferirani način brijanja. Zbog funkcionalnih i sigurnih oštrica, potkraćivanje dlačica uspješno je bez obzira koristi li se pjena za brijanje ili radi „na suho”, a zaobljeni rubovi dodatno štite od posjekotina tijekom brijanja. Dlačice podrezuje dvosmjerno što olakšava cijeli proces. Toplo ga preporučujem!

Prednosti

Samo za

Mane

Ama baš ništa protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

07/07/2026

Hrvatska

Hrvatska

Odlican proizvod

Jednostavna primjena, cijena pristupacna, preporucam svima

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect

Date of Use 2026-07-07

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Upozorenja

  1. U odnosu na prethodnika QP210

  2. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.