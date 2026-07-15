2 godine jamstva
Podrezivanje, oblikovanje, brijanje
Originalna oštrica
Prilagodljivi češalj 5-u-1
Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.
Jedinstveni otvoreni dizajn češlja za učinkovito rezanje bez zagušenja i prekida vaše rutine – čak i na dugoj i gustoj kosi.
Kreirajte precizne rubove uz dvostranu oštricu. Možete brijati u oba smjera kako biste osigurali dobru vidljivost i vidjeli svaku dlačicu koju brijete. U roku od nekoliko sekundi postići ćete željeni izgled.
4.6
od 5
3078
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Niko1950
15/07/2026
Hrvatska
Dio promocije
Učinkovite oštrice
Oštrice su vrlo oštre i učinkovite, ali istovremeno sigurne za korištenje pa nema straha od posjekotina ili iritacija. Brijanje je brzo, precizno i ugodno, čak i na osjetljivijim dijelovima kože. Posebno mi se sviđa što je koža nakon brijanja glatka, mekana i bez crvenila. Nastavci lako prate konture lica, što dodatno olakšava brijanje. Sve u svemu, proizvod je ispunio moja očekivanja i bez problema bih ga preporučio svima koji traže kvalitetno, sigurno i učinkovito rješenje za svakodnevno brijanje.
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-12
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-12
rosemarietworiver
08/07/2026
Hrvatska
Dio promocije
OneBlade QP949
Uređaj je lagan, tih, vodootporan i vrlo jednostavan za korištenje. Budući da je vodootporan, korištenje pod tušem dodatno olakšava održavanje. Omogućuje ugodno i glatko brijanje te izbjegava većinu iritacija.Poseban plus je što zamjenska glava po preporuci mijenja svaka četiri mjeseca. Hej, četiri mjeseca..bogme puno. Ono što mu je odlična karakteristika jest mogućnost korištenja i pod vodom što je moj preferirani način brijanja. Zbog funkcionalnih i sigurnih oštrica, potkraćivanje dlačica uspješno je bez obzira koristi li se pjena za brijanje ili radi „na suho”, a zaobljeni rubovi dodatno štite od posjekotina tijekom brijanja. Dlačice podrezuje dvosmjerno što olakšava cijeli proces. Toplo ga preporučujem!
Prednosti
Samo za
Mane
Ama baš ništa protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-07
Tenk500
07/07/2026
Hrvatska
Dio promocije
Odlican proizvod
Jednostavna primjena, cijena pristupacna, preporucam svima
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-07
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP949/50 Komplet: 3x 360 + 1x oštrica Skin Protect
Date of Use 2026-07-07
U odnosu na prethodnika QP210
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.