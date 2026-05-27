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OneBlade – podrezivanje/oblik./brijanje
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OneBlade Face
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QP2724/20
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3000.103.1018.1
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Što mogu upotrebljavati za punjenje proizvoda tvrtke Philips koji se pune putem USB veze?
OneBlade360 zamjenska oštrica
OneBlade& OneBlade Pro Zaštitni poklopac
USB adapter za zidnu utičnicu HQ87
OneBlade 360 & ProZaštitni poklopac
USB kabel
OneBlade 360, OneBlade Pro Podesivi češalj za bradu 1 – 5 mm
OneBladeZamjenska oštrica
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