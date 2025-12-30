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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*

OneBlade Pro 360Face + Body

QP6541/15

4.5
| (1034) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*
Nova oštrica OneBlade Pro 360 podrezuje, oblikuje i brije dlačice bilo koje duljine još jednostavnije*. Zaboravite na puno koraka i uporabu više aparata. OneBlade radi sve.
Pogledajte sve prednosti

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica bez napora*

  • Punjiva Litij-ionska baterija

  • Precizni češalj s 14 postavki duljine

  • Mokra i suha uporaba

  • Indikator baterije

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade ima revolucionarnu tehnologiju za dotjerivanje dlačica na tijelu. Može brijati bilo koju duljinu dlačica. Njegov dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća oštrice koje se brzo pomiču (12 000x u minuti), tako da je učinkovit čak i na duljim dlačicama.

Inovativne oštrice 360

Inovativne oštrice 360 mogu se okretati u svim smjerovima kako bi se prilagodile obliku vašeg lica. Dizajn omogućuje neprekidan dodir s kožom i kontrolu. Jednostavno podrezivanje i brijanje na najteže dostupnim područjima – uz nekoliko poteza i sjajnu ugodnost.*

Podrezivanje

Podrezujte bradu na ravnomjernu duljinu priloženim prilagodljivim preciznim češljem. Odaberite jednu od 14 postavki duljine za postizanje sve od jednodnevne brade do trodnevne ili duže brade.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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4.5

od 5

1034

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/12/2025

Hrvatska

Hrvatska

Osvrt na Oneblade pro

Najbolji proizvod koji sam kupio od Philipsa. Kupio sam pro model sa display-om. Brijanje je TOP!! Prezadovoljan sam. Vremenski se obrijem kao sa žiletom. Ovo je elegantnije. Sastrane kosu/zulufe riješim sa nastavkom. Nema porezotina, nema crvenih piknica po vratu. Nakon 10ak puta baterija ja na cca 50%. Imao sam prije Philips i Braun brijaće aparate, oneblade mi je za klasu bolji gadget. Preporučujem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6652/61 Face + Body

21/01/2025

Hrvatska

Hrvatska

Odlično

Praktično, brzo, baterija dugo traje. Bilo bi zgodno da je priložen punjač.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6507/23 Face + Body

05/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Brijač je odličan, kvalitetan, dugotrajan, velike preporuke! Vrlo lako i jednostavno za korištenje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade Pro 360 QP6541/15 Face + Body

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Upozorenja

  1. Vs its predecessor while shaving

  2. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.