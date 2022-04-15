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  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

Obustavljeno

OneBladeZamjenska oštrica

QP210/50

4.2
| (56) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica
Dvostruki sustav zaštite: premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
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Kompatibilni proizvodi
OneBlade Pro

OneBlade Pro
Face

QP6506/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6552/30

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6507/23

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6542/15

OneBlade Pro 360

OneBlade Pro 360
Face + Body

QP6652/61

OneBlade

OneBlade
Face

QP2520/65

OneBlade Pro

OneBlade Pro
Face

QP6510/64

Dizajniran za rezanje dlačica, a ne kože

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica

  • Podrezivanje, oblikovanje i brijanje

  • 1 x originalna

  • Odgovara svim drškama OneBlade

  • Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni.

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim drškama OneBlade

Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Oštrica koja neće brzo otupiti

Oštrica koja neće brzo otupiti

Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.2

od 5

56

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Super

Odabrao sam ocjenu 5 jer to zavređuje,dobio sam na poklon i vjerujte obrije i svaku neukrotivu dlačicu te sam prezadovoljan istom .

Prednosti

da

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

09/02/2020

Hrvatska

Hrvatska

Zaposlenik Philipsa

Provjereni kupac

Brijač

[Employee of philipsglobal] Uređaj je odlican,brz i praktican,brzo se napuni...

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica

14/06/2020

Slovensko

Slovensko

Philips je celkové dobrá značka

Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem

Prednosti

Ľahký, rýchly, kvalitny

Mane

Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ

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Upozorenja

  1. Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.