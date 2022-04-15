2 godine jamstva
Obustavljeno
Podrezivanje, oblikovanje i brijanje
1 x originalna
Odgovara svim drškama OneBlade
Oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni.
Philips OneBlade revolucionarni je novi hibridni uređaj za oblikovanje koji može podrezivati, brijati te oblikovati jasne linije i rubove bez obzira na duljinu dlačica. Dvostruki zaštitni sustav – premaz za bolje klizenje u kombinaciji sa zaobljenim vrhovima – olakšava brijanje te ga čini ugodnijim. Njegova tehnologija brijanja obuhvaća rezač koji se brzo pomiče za podrezivanje dlačica bilo koje duljine.
Odgovara svim OneBlade modelima (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) i OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Izdržljiva oštrica od nehrđajućeg čelika koja traje do 4 mjeseca* kako biste bili sređeni. Kada se na oštrici prikaže indikator zamjene – ikona za zamjenu – performanse oštrice možda više nisu optimalne. Vrijeme je da zamijenite oštricu kako biste postigli najbolji osjećaj brijanja.
4.2
od 5
56
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
1044
15/04/2022
Hrvatska
Super
Odabrao sam ocjenu 5 jer to zavređuje,dobio sam na poklon i vjerujte obrije i svaku neukrotivu dlačicu te sam prezadovoljan istom .
Prednosti
da
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Bokica26
09/02/2020
Hrvatska
Zaposlenik Philipsa
Provjereni kupac
Brijač
[Employee of philipsglobal] Uređaj je odlican,brz i praktican,brzo se napuni...
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 Zamjenska oštrica
Elias158
14/06/2020
Slovensko
Philips je celkové dobrá značka
Philips je kvalitná značka,mali sme aj vysávač 2000W,,vysev12 rokov bral perfektne, no dlho som. Nevedel a skúsil už veľa strojčekom, no jediný co ma oholl bola astra žiletka a jediný druh starého ALU.Olast strojčeka, ktorý sa už veľa rokov nevyrába, no podráždenie, sem tam. Bolo murlo sa opatrne,, no i tak nekedy,,, ale One blafe je úžasný oholi všetko, a pekne kvalitné rýchlo, aj kotlety okolo,, mam ho vyše roka už, a čepele mam len dve stále holia perfektne a to 2x do týždňa cca,,, je výborný batéria drží veru veľmi dlho používam ho na sucho vetsinu,,, neveril som tomu na nohe fuze ešte k tomu,, a bal som sa ze čepeľ nevydrží ani mesiac,, a môžem za 29..ku povat hneď ďalšiu ale naopak, je proste najlepší,,, na trhu, doporucujem
Prednosti
Ľahký, rýchly, kvalitny
Mane
Asi žiadne,, možno len tie fúzy v umývadle,, a kolem. Na suché h
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za OneBlade QP210/50 náhradná čepeľ
Za najbolji osjećaj brijanja. U slučaju 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.