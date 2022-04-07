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Obustavljeno

Serija PerfectCare 7000Parna postaja

PSG7028/30

5
| (43) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Brzo i snažno
Serija PerfectCare 7000 dizajnirana je za udobnost i praktičnost. Lako rukovanje odvojivim spremnikom za vodu i moćna para omogućuju brže postizanje odličnih rezultata. Tehnologija OptimalTEMP jamči zaštitu svih odjevnih predmeta koji se mogu glačati od progorijevanja.
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Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu

s velikim odvojivim spremnikom za vodu

Brzo i snažno

  • Tlak od maksimalno 7,5 bara

  • Mlaz do 500 g pare

  • Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l

  • Meh. za fiks. pri nošenju

Zajamčeno bez progorijevanja

Zajamčeno bez progorijevanja

Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.

Nema postavki koje treba mijenjati

Nema postavki koje treba mijenjati

Uštedite korak u tjednoj rutini glačanja. Više nećete morati razdvajati tkanine niti mijenjati postavke i čekati da se temperatura promijeni. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP možete glačati sve od traperica do osjetljive svile bez prilagođavanja temperature. Sve je automatizirano i trenutačno.

Snažna para za vrhunsko uklanjanje nabora

Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

43

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod je extra

Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

30/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlična parna postaja!

Jako sam zadovoljna s parnom postajom. Pegla sve tkanine bez progorijevanja što je super za nas nespretne. Lagano klizi i dovoljno je jaka za sve. Sve preporuke, nisam požalila a nećete ni vi.

Prednosti

tehnologija, bez progorijevanja, jačina

Mane

nema

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

30/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Predivna boja i jaka para

Kupila sam ovu parnu postaju prije 2 mjeseca i oduševljena sam! Kao prvo, boja je predivna i stvarno mi je prekrasno gledati ju, a kamoli još i koristiti. Hrpe veša koje sam znala peglati po 2 sata, sad su riješene za pola sata. Vidjela sam i super savjet da koristim pola destiliranu, pola vodu iz slavine prilikom peglanja da mi se ne bi nakupljao kamenac zbog tvrdoće vode u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. Očekujem da će mi trajati godinama :)

Prednosti

Predivna boja, količina pare, brzina peglanja

Mane

Ništa

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja

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  1. ušteda do 30 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s uređajom FastCare Compact pri postavci s maks. temp.