2 godine jamstva
Obustavljeno
Philips - Marka broj 1 za glačanje u svijetu
Tlak od maksimalno 7,5 bara
Mlaz do 500 g pare
Odvojivi spremnik za vodu od 1,8 l
Meh. za fiks. pri nošenju
Čak i ako izvršavate više zadataka istovremeno ili vas nešto omete, nikad nećete progorjeti odjeću. Zahvaljujući našoj tehnologiji OptimalTEMP možemo vam obećati da ova parna postaja nikad neće progorjeti nijednu tkaninu koja se može glačati. Možete ga čak ostaviti vodoravno na odjeći ili dasci za glačanje. Nema progorijevanja, nema sjajnih tragova. Zajamčeno.
Uštedite korak u tjednoj rutini glačanja. Više nećete morati razdvajati tkanine niti mijenjati postavke i čekati da se temperatura promijeni. Zahvaljujući tehnologiji OptimalTEMP možete glačati sve od traperica do osjetljive svile bez prilagođavanja temperature. Sve je automatizirano i trenutačno.
Kad trebate s lakoćom riješiti nabore, pouzdajte se da će kontinuirana para obaviti težak posao umjesto vas. Gledajte kako nabori nestaju kad upotrijebite dodatnu količinu pare tamo gdje je to potrebno. Savršeno je kad trebate parno glačati zavjese u okomitom položaju ili osvježiti odjeću koja visi.
Nagrade
5.0
od 5
43
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Nadija
07/04/2022
Hrvatska
Proizvod je extra
Preporucujem kupnju ovog proizvoda jer jako je dobar
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Tinčka29
30/12/2021
Hrvatska
Odlična parna postaja!
Jako sam zadovoljna s parnom postajom. Pegla sve tkanine bez progorijevanja što je super za nas nespretne. Lagano klizi i dovoljno je jaka za sve. Sve preporuke, nisam požalila a nećete ni vi.
Prednosti
tehnologija, bez progorijevanja, jačina
Mane
nema
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Pasitovito
30/12/2021
Hrvatska
Predivna boja i jaka para
Kupila sam ovu parnu postaju prije 2 mjeseca i oduševljena sam! Kao prvo, boja je predivna i stvarno mi je prekrasno gledati ju, a kamoli još i koristiti. Hrpe veša koje sam znala peglati po 2 sata, sad su riješene za pola sata. Vidjela sam i super savjet da koristim pola destiliranu, pola vodu iz slavine prilikom peglanja da mi se ne bi nakupljao kamenac zbog tvrdoće vode u Zagrebu i Hrvatskoj općenito. Očekujem da će mi trajati godinama :)
Prednosti
Predivna boja, količina pare, brzina peglanja
Mane
Ništa
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
Ova recenzija je napravljena za Serija PerfectCare 7000 PSG7028/30 Parna postaja
ušteda do 30 % energije na temelju IEC 603311, u usporedbi s uređajom FastCare Compact pri postavci s maks. temp.