ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Savršena jasnoća
  • Savršena jasnoća
  • Savršena jasnoća
  • Savršena jasnoća
  • Savršena jasnoća
  • Savršena jasnoća

Obustavljeno

6000 seriesSlušalice s mikrofonom koje se umeću u ušni kanal

PRO6105BK/00

Savršena jasnoća
Kad je jasan zvuk sve što trebate. Od popisa za reprodukciju preko podcasta do poziva, ove žične slušalice koje se umeću u uši daju sve što trebate. Podržavaju i Hi-Res Audio: ako slušate omiljenu uslugu prijenosa glazbe visoke rezolucije, čut ćete više.
Pogledajte sve prednosti

Savršena jasnoća

  • Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip

  • integrirani mikrofon

  • Crna

  • Slušalice koje se umeću u uho

Ugrađeni mikrofon sprječava odjek pa je zvuk jasan

Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.

Hi-Res Audio. Čujte više

Sviđa vam se usluga za prijenos glazbe visoke rezolucije? S ovim Hi-Res Audio slušalicama čut ćete više. Mogućnost reprodukcije visokih frekvencija do 40 kHz pružit će više detalja dok ste u pokretu.

3 izmjenjive gumene kapice. Udobno prianjanje

Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti cjelodnevnog slušanja uz odličnu pasivnu zvučnu izolaciju.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi