2 godine jamstva
Obustavljeno
PRO6105BK/00
Pogonske jed. od 8,6 mm / zatvoreni tip
integrirani mikrofon
Crna
Slušalice koje se umeću u uho
Preuzmite poziv, zaustavite popis pjesama. Sve to bez dodirivanja pametnog telefona. Ugrađeni mikrofon s funkcijom sprječavanja odjeka osigurava jasan zvuk dok razgovarate. Dok slušate glazbu i podcaste, savršeno podešene neodimijske akustične pogonske jedinice pružaju jasan, detaljan zvuk.
Sviđa vam se usluga za prijenos glazbe visoke rezolucije? S ovim Hi-Res Audio slušalicama čut ćete više. Mogućnost reprodukcije visokih frekvencija do 40 kHz pružit će više detalja dok ste u pokretu.
Akustična cijev ovalnog oblika i tri veličine izmjenjivih gumenih kapica osiguravaju savršeno prianjanje. Uživajte u udobnosti cjelodnevnog slušanja uz odličnu pasivnu zvučnu izolaciju.
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