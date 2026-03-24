ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Serija 5000 Airfryer s dvije košare

Podrška

Serija 5000Airfryer s dvije košare

NA555/00

Serija 5000 Airfryer s dvije košare

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Priručnici i dokumentacija

UK Declaration of Conformity

  • PDF dat., 502.4 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 209.9 kB
  • 24 March 2026

Dijelovi i dodatni pribor

Rješavanje problema

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći