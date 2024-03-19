2 godine jamstva
13 nastavaka
Metalne oštrice koje se same oštre
Vrijeme rada do 180 minuta
Pogodan za uporabu pod tušem
Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.
Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.
Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.
4.7
od 5
302
Recenzije
91%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tinčica
19/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolji proizvod
Najbolji proizvod kojeg koristimo za šišanje i uklanjanje dlačica (brijanje) i oblikovanje obrva, prezadovoljna kupljenim proizvodom. Baterija brzo puna sto mi je jako bitno.
Prednosti
Brzina punjenja
Mane
Nema protiv
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
IvaF
18/03/2024
Hrvatska
Dio promocije
Najbolji trimer!
To je jedini trimer koji odgovara i suprugu i meni, ne cupa i jako je brz, koristimo ga vec mjesec dana,odlican je!
Prednosti
Odlican,brz,ne cupa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000
Crljo
31/03/2023
Hrvatska
Odlican
Koristim vec dve godine i odlicna stvar, kako ostrina tako i baterija
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000
Svaka oštrica traje do 4 mjeseca – za najbolji osjećaj brijanja. Temeljeno na 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.