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  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
  • Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9720/90

4.7
| (302) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu
Usavršite svoj stil uz set za podrezivanje Prestige Edition koji sadrži naš višenamjenski trimer s 13 kvalitetnih nastavaka, među kojima su metalne oštrice koje se same oštre i OneBlade Face+Body za precizno podrezivanje, vrhunsko oblikovanje i brijanje dlačica bilo koje duljine
Pogledajte sve prednosti

Prestige Edition: vrhunski set za podrezivanje 13u1

Vrhunsko oblikovanje kose te dlačica na licu i tijelu

  • 13 nastavaka

  • Metalne oštrice koje se same oštre

  • Vrijeme rada do 180 minuta

  • Pogodan za uporabu pod tušem

Čelične oštrice za 30% brže podrezivanje dlačica

Čelične oštrice za 30% brže podrezivanje dlačica

Čelične oštrice koje se same oštre na ovom trimeru za lice i tijelo ojačane su željezom i toplinski obrađene za maksimalnu izdržljivost. To rezultira oštricama koje ostaju oštre kao prvog dana. Nema hrđanja. Nije potrebno podmazivanje.

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Jedinstvena tehnologija OneBlade

Dizajniran za oblikovanje dlačica na licu i tijelu, OneBlade tvrtke Philips podrezuje, oblikuje rubove i brije bilo koju duljinu dlačica. Pruža lako i ugodno brijanje zahvaljujući premazu za klizenje i zaobljenim vrhovima. Uz rezač koji se kreće brzinom od 200 puta u sekundi, učinkovit je čak i na dužim dlačicama.

13 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

13 nastavaka za podrezivanje kose i dlačica na licu

Ovaj višenamjenski trimer praktično podrezuje i oblikuje dlačice na licu, tijelu te kosu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

302

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

19/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod

Najbolji proizvod kojeg koristimo za šišanje i uklanjanje dlačica (brijanje) i oblikovanje obrva, prezadovoljna kupljenim proizvodom. Baterija brzo puna sto mi je jako bitno.

Prednosti

Brzina punjenja

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

18/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji trimer!

To je jedini trimer koji odgovara i suprugu i meni, ne cupa i jako je brz, koristimo ga vec mjesec dana,odlican je!

Prednosti

Odlican,brz,ne cupa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

31/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Koristim vec dve godine i odlicna stvar, kako ostrina tako i baterija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

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Upozorenja

  1. Svaka oštrica traje do 4 mjeseca – za najbolji osjećaj brijanja. Temeljeno na 2 puna brijanja tjedno. Stvarni rezultati mogu se razlikovati.