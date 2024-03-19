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  • Preciznost nehrđajućeg čelika
  • Preciznost nehrđajućeg čelika

2+3 produljeno jamstvo

All-in-One TrimmerSeries 9000

MG9553/15

4.7
| (302) Recenzije | 91% osoba preporučuje ovaj proizvod
Preciznost nehrđajućeg čelika
Postignite poseban izgled ovim vrhunskim kompletom za lice, glavu i tijelo. Ova kombinacija našeg najnaprednijeg trimera od nehrđajućeg čelika i aparata OneBlade pruža vrhunsko i precizno podrezivanje i oblikovanje kako biste postigli izgled koji želite.
Pogledajte sve prednosti

Precizno podrezivanje, oštri rubovi i praktično brijanje

Preciznost nehrđajućeg čelika

  • Vrhunski komplet

  • 20-u-1: lice, glava i tijelo

  • Precizni češalj za podrezivanje

  • Jedinstvena tehnologija OneBlade

Ujednačeno podrezivanje jednim potezom

Ujednačeno podrezivanje jednim potezom

Patentirani češalj za podrezivanje ima 11 postavki duljine od 1 do 3 mm, tako da možete ujednačeno podrezivati točno na željenu duljinu.

Oštrica OneBlade za glatke linije i oštre rubove

Brzi rezač (6000 puta u minuti) prolazi čak i kroz najdulje dlačice, a premaz za klizanje i zaobljeni vrhovi štite vašu kožu, tako da možete udobno oblikovati i brijati bradu. Uredite obraze, bradu i vrat za precizno oblikovanje brade.

Dugotrajna učinkovitost za precizne rezultate

Dugotrajna učinkovitost za precizne rezultate

Oštrice od nehrđajućeg čelika na trimeru ostaju oštre kao prvog dana za dugotrajnu učinkovitost. Nije potrebno uljiti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

302

Recenzije

91%

osoba preporučuje ovaj proizvod

19/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji proizvod

Najbolji proizvod kojeg koristimo za šišanje i uklanjanje dlačica (brijanje) i oblikovanje obrva, prezadovoljna kupljenim proizvodom. Baterija brzo puna sto mi je jako bitno.

Prednosti

Brzina punjenja

Mane

Nema protiv

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

18/03/2024

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji trimer!

To je jedini trimer koji odgovara i suprugu i meni, ne cupa i jako je brz, koristimo ga vec mjesec dana,odlican je!

Prednosti

Odlican,brz,ne cupa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9553/15 Series 9000

31/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlican

Koristim vec dve godine i odlicna stvar, kako ostrina tako i baterija

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za All-in-One Trimmer MG9720/90 Series 9000

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Upozorenja

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. U usporedbi s Philips trimerom „sve u jednom” bez elementa za šišanje od 41 mm