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Multigroom series 1000 Izuzetno precizan aparat za bradu
Obustavljeno
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MG1100/16
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Korisnički priručnik
EU Izjava o sukladnosti
Nose trimmer series 5000Detaljni češalj od 3 mm
Multigroom series 1000Češalj za podrezivanje od 5 mm
Multigroom series 1000Mala mrežica
ShaversČetka za čišćenje
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