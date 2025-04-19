2 godine jamstva
Obustavljeno
precizni trimer DualCut
Nastavak za precizno brijanje
Potpuno periv, AA baterija
3 precizna češlja
Precizni trimer od 21 mm pomaže u ravnomjernom podrezivanju i oblikovanju dlačica na licu (trodnevna brada, kozja bradica, zalisci, linija uz vrat ili brkovi) uz izuzetnu kontrolu i vidljivost.
Napredna tehnologija DualCut kombinira dvostruko naoštren element za rezanje i manji statički elektricitet.
Nastavak za precizno brijanje od 21 mm s mrežicom dizajniran je tako da se može koristiti na manjim područjima, a pruža veću preciznost od oštrice, tako da omogućava glatko brijanje čak i teško dostupnih područja.
4.8
od 5
30
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Shumadghek
19/04/2025
Україна
Чудовий виріб!
Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))
Prednosti
Універсальність та надійність.
Mane
Нема.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
nvfermi
10/10/2023
Україна
Неймовірна якість
Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.
Prednosti
Якість, надійність, ціна.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Стен
14/03/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Найкраще для домашнього барбера!
Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка
Prednosti
розмір, функціонал, ціна
Mane
потрібні насадки для більшої довжини
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000
U usporedbi s prethodnim modelom tvrtke Philips