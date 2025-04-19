Купила тример на подарунок своєму чоловікові, але користуємося усією сім’єю. Він дійсно дуже точний, обережно моделює все, що вам потрібно (бороду, зачіску, брови, вуса тощо), але руки для нього треба мати вмілі, адже засіб скоріше напівпрофесійний. Під водою промивати можна, порізатися важко (тобто, дуже безпечний), насадки у нього чудові і зручні, та й сам він маленький, легкий та зручний. З цікавого, що ним робили: кілька разів брили голову наголо (під 1мм, наголо повністю тример не бриє), моделювали зачіску і дорослому, і дитині, робили з нуля ним стрижку, моделювали бороду і просто брилися налого, крім того - спробували його на іншому волоссі на тілі - працює добре. Якщо у вас дуже густа борода, або ви плануєте використовувати його для довгого волосся на голові чи де-інде - краще візьміть щось потужніше/більш підходяще. Але якщо хочете знати, чи справиться цей тример - справиться, просто ви будете робити це довго, адже він маленький, точний, а тому не розрахований на зістригання великої кількості волосся якнайшвидше. Також ще раз закцентую увагу на тому, що тример не бриє наголо - лишається мінімум 1 мм волосся. Тобто, загалом різниця не дуже помітна, але якщо вам принципово треба налого - візьміть щось інше. Ну і наостанок - проблема батарейок. На оригінальній батарейці тример пропрацював близько 2,5 місяців, але користувалися ним ми досить часто і довго - наприклад, безперервне 3-годинне моделювання зачіски. Після того, як батарейка перестала працювати, ми ніяк не можемо підібрати нову - на батарейках інших марок тример чомусь не працює (іноді легенько вібрує кілька секунд, а іноді взагалі не реагує), а батарейки Філіпс не так просто знайти, ще й «ті самі». Хочемо спробувати акумулятори, проте ще не знаємо, чи і як спрацює. Тому, якщо хочете, щоб виріб довго пропрацював - купіть одразу пак оригінальних батарейок разом з тримером, і буде вам щастя. Загалом абсолютно рекомендую, але варто зважати на нюанси і на ваші запити.