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  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
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  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
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  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
  • Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova

Obustavljeno

Multigroom series 1000Izuzetno precizan aparat za bradu

MG1100/16

4.8
| (30) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova
Višenamjenski trimer serije 1000 tvrtke Philips osigurava snagu i preciznost za podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica na licu. Ravnomjerno podrezujte i oblikujte bradu zahvaljujući naprednom trimeru DualCut i češljevima. Precizno definirajte linije, rubove i konture pomoću detaljnog aparata za brijanje.
Pogledajte sve prednosti

Podrezivanje, oblikovanje i brijanje dlačica na licu za savršen stil

Precizno podrezivanje i oblikovanje rubova

  • precizni trimer DualCut

  • Nastavak za precizno brijanje

  • Potpuno periv, AA baterija

  • 3 precizna češlja

Trimer za savršeno detaljno podrezivanje

Trimer za savršeno detaljno podrezivanje

Precizni trimer od 21 mm pomaže u ravnomjernom podrezivanju i oblikovanju dlačica na licu (trodnevna brada, kozja bradica, zalisci, linija uz vrat ili brkovi) uz izuzetnu kontrolu i vidljivost.

Oštrije oštrice* za savršeno oblikovanje oko rubova uz tehnologiju DualCut

Oštrije oštrice* za savršeno oblikovanje oko rubova uz tehnologiju DualCut

Napredna tehnologija DualCut kombinira dvostruko naoštren element za rezanje i manji statički elektricitet.

Aparat za precizno brijanje osigurava savršene linije i konture

Aparat za precizno brijanje osigurava savršene linije i konture

Nastavak za precizno brijanje od 21 mm s mrežicom dizajniran je tako da se može koristiti na manjim područjima, a pruža veću preciznost od oštrice, tako da omogućava glatko brijanje čak i teško dostupnih područja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

30

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/04/2025

Україна

Україна

Чудовий виріб!

Відмінний товар. Користуюсь вже 10 років, все чудово. Ще один такий купив на майбутнє коли цей вийде з ладу. Бо переживаю що знімуть з виробництва і вже таких не буде :))

Prednosti

Універсальність та надійність.

Mane

Нема.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

10/10/2023

Україна

Україна

Неймовірна якість

Користуюсь даним тримером вже більше 10 років, реально леза досі гарно стрижуть, при тому що останні 4 роки ще й підстригаюсь ним. Ціна-якість на висоті.

Prednosti

Якість, надійність, ціна.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

14/03/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Найкраще для домашнього барбера!

Не маю можливості кожний тиждень відвідувати барбера щоб підстригав мою бороду. З цим стайлером можу самостійно повноцінно доглядати за бородою. Єдине, що хотілося б щоб була насадка для більшої довжини. Бо зараз доводиться щось самостійно вигадувати з гребінцем. Працює від однієї АА батарейки дуже довго. Гоління практично без подразнень, треба не сильно давити і все вийде. Продукт рекомендую, в цілому усім задоволений. Купував на сайті філіпсу, доставка дуже швидка

Prednosti

розмір, функціонал, ціна

Mane

потрібні насадки для більшої довжини

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Універсальний тример Philips MG1100/16 cерії 1000

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