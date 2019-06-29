2 godine jamstva
Obustavljeno
CD, MP3-CD, USB, FM
USB priključak za punjenje
Maks. 15 W
Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.
Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.
4.7
od 5
12
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
zekson99999
29/06/2019
Slovenija
v redu je
Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Mikro glasbeni sistem
FilmFan24
25/02/2017
Česká republika
Malý ale kvalitní
Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém
Juratrucker
06/06/2015
Česká republika
Designový výrobek s duší
Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém