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  • Opustite se uz odličnu glazbu
  • Opustite se uz odličnu glazbu
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  • Opustite se uz odličnu glazbu

Obustavljeno

Mikro glazbeni sustav

MCM2300/12

4.7
| (12) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Opustite se uz odličnu glazbu
Slušajte omiljene zvučne zapise na ovom kompaktnom, višenamjenskom glazbenom sustavu tvrtke Philips s USB priključkom, audio ulazom i podrškom za CD reprodukciju. Bass Reflex zvučnici i digitalna kontrola zvuka pružaju optimizirane postavke zvuka i snažniju reprodukciju.
Pogledajte sve prednosti

Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • USB priključak za punjenje

  • Maks. 15 W

15 W maksimalne izlazne snage

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima

Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Digitalno podešavanje s memoriranim stanicama pruža dodatnu praktičnost

Jednostavno pronađite stanicu koju želite memorirati, pritisnite i zadržite gumb za memoriranje frekvencije. Uz prethodno podešene radijske stanice koje se mogu pohraniti moći ćete brzo pristupati omiljenim radijskim stanicama bez potrebe za njihovim ručnim traženjem.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

12

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

29/06/2019

Slovenija

Slovenija

v redu je

Uspel sem popravit nastalo napako, samo, da se cd še vedno ustavlja, kljub temu, da sem ga posodobil. Namreč, treba je biti pozoren pri googlanju, za določen model nisem opazil, da je gogole namesto modela mcm 2300 vrgel model mcm 3350, tako da sem moral najti ustrezno tipko za usb pogon ( v tem primeru sourrse na enoti.) Tako, da je dobil nazaj ustrezne podatke. Sedaj normalno dela, toda cd se še vedno ustavlja.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Mikro glasbeni sistem

25/02/2017

Česká republika

Česká republika

Malý ale kvalitní

Malý vzhledem ale dostatečný výkonem. Od tak malé sestavy jsem nečekal takový zvuk. Pro běžný poslech radia a CD (popř. mp3) zcela dostačující.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém

06/06/2015

Česká republika

Česká republika

Designový výrobek s duší

Neuvěřitelně dobrý zvukový projev a podání ,decentní design, kompaktní velikost, styl.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za MCM2300 Hudební mikrosystém

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