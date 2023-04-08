2 godine jamstva
Obustavljeno
Hi-Fi cijev
Visokotonac sa svilenom kupolom
150 W
Uz ugrađene Hi-Fi cijevi sada možete iskusiti najkvalitetniji zvuk koji obično pružaju samo vrhunski sustavi za audiofile. Analogna značajka cijevi pruža ugodniji zvuk našem nelinearnom slušnom sustavu. Zvuk iz cijevi ima nisku razinu izobličenja, a odabire se zbog čistog i preciznog, toplog i prirodnog zvuka.
Neodimijski visokotonski zvučnik stvara dinamičan i jasan zvuk s prednje strane. To je značajka koja se obično koristi u najnovijim audio sustavima za iznimno vjernu reprodukciju zvuka. Tradicionalni konusi i kupolasti zvučnici zasnivaju se na principu kretanja u smjeru spirale, dok neodimijski zvučnik emitira visoke frekvencije u punom rasponu od 180 stupnjeva, što značajno povećava širinu zvučnog spektra viših tonova i proširuje područje najboljeg ozvučenja za postizanje punog, kristalno čistog i prirodnog zvuka, čak i iz kompaktnih audio sustava.
Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Pablo Pablo
08/04/2023
Polska
Super
Naprawdę polecam.Mimo upływu lat sprzęt najwyższej jakości..
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
grabek
02/09/2016
Polska
To na prawdę wysoka półka.
Bardzo zaskakująco dobry i wierny dźwięk. Dzięki temu odtwarzaczowi usłyszałem (w słuchawkach HiFi) na swoich starych i dobrze znanych płytach po raz pierwszy dźwięki, których nie odtwarzał mój poprzedni - znacznie droższy, większy (i niesłusznie uważany za lepszy) sprzęt renomowanej firmy audiofilskiej. Do tej pory nie wierzyłem, że tak małe kolumny są w stanie wydobyć tak dobry (wierny i czysty) dźwięk - szczególnie w tak szerokim zakresie tonów. Bardzo niskie i ciepłe basy. Bardzo czyste wysokie tony nawet w utworach, które przesterowują niemal każde kolumny!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Miniwieża hi-fi z odtwarzaniem DVD
Costin
28/02/2016
România
raport calitatre-pret excelent
Sunt un om foarte pretentios si recenzia mea s-ar putea sa para putin prea dura.Design excelent, Sunetul este unul foarte bun. Lampile se incalzesc destul de repede, aparatul porneste in 13 secunde aproximativ. Per total este un produs care isi merita banii. Puntul lui forte este sunetul de o calitate peste medie. De reprosat: scrisul de pe boxe este intr-o parte, probabil ca masina care a imprimat nu a fost calibrata cu pozitia difuzoarelor in momentul imprimarii. Dvd-ul de pe acest produs este aproape inutil, mai util era sa fie compatibil SACD, dar asta este strict parerea mea. Telecomanda vrea sa fie si ea una demna de produsele hi-end, are un aspect excelent , este f intuitiva, dar putin cam incomoda la manipulare. Ca o concluzie: este un produs cu un sunet de calitate superioara.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Heritage Audio MCD909 Sistem DVD Hi-Fi cu componente