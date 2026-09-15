Obustavljeno
Podrška
HX9182/10
Obustavljeno
Što naznačuju indikatori statusa baterije na mojoj četkici za zube Sonicare?
U kojim je državama dostupna aplikacija Sonicare?
Zašto se između glave i drške četkice nalazi razmak?
Kako mogu omogućiti ili onemogućiti senzor pritiska na četkici Sonicare?
Kako mogu promijeniti postavke intenziteta na četkici za zube Sonicare?
Kako punim četkicu za zube Sonicare?
Kako mogu registrirati četkicu za zube Sonicare?
Kako funkcioniraju povratne informacije senzora za pritisak na mojoj četkici za zube Sonicare?
Koje načine četkanja ima moja četkica za zube Sonicare?
Mogu li svoj punjač Sonicare upotrebljavati s drugim četkicama?
Kako čistiti četkicu za zube Philips Sonicare?
Kako ću povezati četkicu za zube i aplikaciju Sonicare?
Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda