Obustavljeno
Izuzetno čišćenje područja između zuba
Budući da ima devet jedinstvenih opcija četkanja, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glave četkice, Sonicare FlexCare Platinum tvrtke Philips prelazi granice tradicionalnog čišćenja te pruža izvanredno uklanjanje naslaga i poboljšava zdravlje desni.
3 načina rada, 3 intenziteta
2 glave četkice
Sa senzorom za pritisak
UV aparat za dezinfekciju glave četkice
FlexCare Platinum omogućava vam odabir tri načina čišćenja (Clean, White ili Gum Care) i tri intenziteta (niski, srednji ili visoki) kako biste postigli doživljaj pranja zuba koji vam je savršeno prilagođen.
Zahvaljujući posebnom načinu rada Gum Care za usmjereno čišćenje koje pomažu u smanjenju krvarenja i upala desni, FlexCare Platinum klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna.
Zahvaljujući izuzetno dugačkim vlakna koja prodiru duboko između zuba i čiste uz rub desni, naša nova InterCare glava četkice ima naprednu tehnologiju čišćenja za uklanjanje naslaga i poliranje zuba, kao i vlakna koja služe kao podsjetnik jer blijede od plave boje prema bijeloj kada dođe vrijeme za zamjenu glave četkice.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
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4.9
od 5
37
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
dadinax73
01/03/2019
Česká republika
Skvělý pomocník
S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
domisacek
30/10/2017
Česká republika
Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit
S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Evcza
26/05/2015
Česká republika
Opravdu vyčištěné zuby
Musím přiznat, že než jsem vyzkoušela tento zubní kartáček, měla jsem takhle vyčištěné zuby jen od zubní hygieničky. Není možné dosáhnout takového odstranění zubního plaku a vyleštění zubů normálním ručním zubním kartáčkem. Rozhodně doporučuji. Testerka Ženy sro.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush
Studija
U usporedbi sa korištenjem samo obične četkice
na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje