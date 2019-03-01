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Obustavljeno

Philips Sonicare FlexCare PlatinumPunjiva četkica za zube

HX9182/10

4.9

| (37) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno čišćenje područja između zuba

Budući da ima devet jedinstvenih opcija četkanja, intuitivni senzor pritiska i naprednu tehnologiju glave četkice, Sonicare FlexCare Platinum tvrtke Philips prelazi granice tradicionalnog čišćenja te pruža izvanredno uklanjanje naslaga i poboljšava zdravlje desni.

Pogledajte sve prednosti
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Brend soničnih četkica za zube koji dentalni stručnjaci najčešće preporučuju diljem svijeta1

Uklanja do 7 puta više naslaga između zuba*

Izuzetno čišćenje područja između zuba

  • 3 načina rada, 3 intenziteta

  • 2 glave četkice

  • Sa senzorom za pritisak

  • UV aparat za dezinfekciju glave četkice

Prilagodite svoj način rada i intenzitet

Prilagodite svoj način rada i intenzitet

FlexCare Platinum omogućava vam odabir tri načina čišćenja (Clean, White ili Gum Care) i tri intenziteta (niski, srednji ili visoki) kako biste postigli doživljaj pranja zuba koji vam je savršeno prilagođen.

Klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna

Zahvaljujući posebnom načinu rada Gum Care za usmjereno čišćenje koje pomažu u smanjenju krvarenja i upala desni, FlexCare Platinum klinički dokazano poboljšava zdravlje desni u samo dva tjedna.

Nova InterCare glava četkice pruža napredno čišćenje područja između zuba

Nova InterCare glava četkice pruža napredno čišćenje područja između zuba

Zahvaljujući izuzetno dugačkim vlakna koja prodiru duboko između zuba i čiste uz rub desni, naša nova InterCare glava četkice ima naprednu tehnologiju čišćenja za uklanjanje naslaga i poliranje zuba, kao i vlakna koja služe kao podsjetnik jer blijede od plave boje prema bijeloj kada dođe vrijeme za zamjenu glave četkice.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

37

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

01/03/2019

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

S tímto kartáčkem si čistím zuby již víc jak rok a jsem moc spokojená. Dříve jsem používala klasický elektrický kartáček jiné značky, ale se sonickým mám zuby vyčištěny mnohem lépe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

30/10/2017

Česká republika

Česká republika

Nejlepší kartáček který jsem si mohla koupit

S kartáčkem jsem nesmírně spokojená. Mám ho už 2,5 roku a neměnila bych. Stále skvěle funguje a krásně čistí zuby. Ze začátku jsem si na to musela zvyknout ale od té doby jsem nepoužila normální kartáček.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

26/05/2015

Česká republika

Česká republika

Opravdu vyčištěné zuby

Musím přiznat, že než jsem vyzkoušela tento zubní kartáček, měla jsem takhle vyčištěné zuby jen od zubní hygieničky. Není možné dosáhnout takového odstranění zubního plaku a vyleštění zubů normálním ručním zubním kartáčkem. Rozhodně doporučuji. Testerka Ženy sro.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za FlexCare Platinum HX9182/10 Rechargeable toothbrush

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Upozorenja

  1. Studija 

  1. U usporedbi sa korištenjem samo obične četkice

  2. na temelju dva razdoblja dvominutnog četkanja dnevno, u načinu rada za čišćenje