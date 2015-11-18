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  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
  • Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.

Obustavljeno

Philips Sonicare ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube

HX6011

4.7
| (160) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.
Sonicare ProResults jedna je od istaknutih glava četkica za zube tvrtke Philips, a savršena je za korisnike novih ili starijih modela četkica Sonicare koji jednostavno žele autentični Sonicare doživljaj čišćenja uz nevjerojatnu vrijednost.
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Kompatibilni proizvodi
ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683J

HX6836/24

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6807/24

ProtectiveClean 4700

ProtectiveClean 4700
Sonična električna četkica za zube

HX642A

HX6483/52

ProtectiveClean 6100

ProtectiveClean 6100
Sonična električna četkica za zube

HX685T

HX6877/28

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX6838

HX6830/35

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680C

HX6803/04

ProtectiveClean 4300

ProtectiveClean 4300
Sonična električna četkica za zube

HX680A

HX6809/35

ProtectiveClean 4500

ProtectiveClean 4500
Sonična električna četkica za zube

HX683B

HX6830/44

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684B

HX6850/57

ProtectiveClean 5100

ProtectiveClean 5100
Sonična električna četkica za zube

HX684P

HX6859/29

Superiorna učinkovitost uz odličnu vrijednost

Superiorna učinkovitost.* Zajamčena kvaliteta.

  • 1 u pakiranju

  • Standardna veličina

  • Postavljanje pritiskanjem

  • Sveobuhvatno čišćenje

Optimalno čišćenje četkica Sonicare tvrtke Philips

Optimalno čišćenje četkica Sonicare tvrtke Philips

Profil glave četkice Sonicare tvrtke Philips prilagođen je obliku vaših zuba te omogućava čišćenje teško dostupnih područja.

Uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Ova glava četkice uklanja do 2 puta više naslaga od obične četkice za zube

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips

Napredna sonična tehnologija četkice Sonicare tvrtke Philips šalje mlazove vode između zuba, dok njezini potezi četkanja razbijaju naslage i uklanjaju ih te tako pružaju izvanredno svakodnevno čišćenje.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

160

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

18/11/2015

Slovenija

Slovenija

Izjemen izdelek!

Ta izdelek uporobljam zaradi tega,ker nosim zobni aparat in je veliko boljsi kot standardna velikost.Mogoce bi bil lahko za nas nosilce ortodontskih aparatov izdelek malo cenejsi,ker se zelo hitro trosi.Pri meni traja priblizno mesec dni,ce bi pa delal kot pravijo navodila za uporabo bi pa moral menjati vsakih deset dni ali pa tudi prej.To pa absolutno ne pride v postev ze iz ekonomskega stalisca.Moja ortodontinja je ob vsakem obisku fascinirana and mojo ustno higieno zato menim,da slediti navodilom za uporabo bi bilo pomojem nepotrebno.Saj ljudfe imamo t.i. "common sense" tako,da vidimo kdaj je cas za zamenjavo.Vseeno izdelek zasluzi maksimalno stevilo tock.Kar pa zadeva obrabo pa tudi vemo,da nobena stvar ni za vecno.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6024/07 Kompaktne glave sonične zobne ščetke

28/09/2023

Slovensko

Slovensko

Som spokojný.

Hlavice na sonickú zubnú kefku sú jej nenahraditeľnou súčasťou - sú súčasťou jej funkčnosti, sú potrebně - bez toho to nejde!

Prednosti

Bezpečná integrácia s telom kefky. Dobrá kvalita štetín, správna tvrdosť štetín..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6014/07 Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

02/01/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Sonický kartáček Philips

Zatím funguje dobře. Doporučuji i z předešlé zkušenosti .

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za ProResults HX6018/07 Hlavice sonického kartáčku standardní velikost 8 ks

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Upozorenja

  1. Uklanja do 7 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube