ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

Philips Sonicare ProResults Standardne glave sonične četkice za zube

Obustavljeno

Podrška

Philips Sonicare ProResultsStandardne glave sonične četkice za zube

HX6011

Philips Sonicare ProResults Standardne glave sonične četkice za zube

Obustavljeno

Idi u trgovinu

Prijavite se ili izradite račun

Registrirajte svoj proizvod

Imate trenutni pristup priručnicima, prilagođenoj podršci i još mnogo toga. Osim toga, brzo je i lako.

Registriraj odmah

Česta pitanja

Rješavanje problema

Jamstvo i servis

Provjerite odredbe jamstva i pokrenite zamjenu ili popravak proizvoda

Pronađite servisni centar

Pronađite servisne centre u svojoj blizini za popravke, dijagnostiku i originalne dijelove

Jamstvo

Informacije o jamstvu za naše proizvode

Kontaktirajte Philips

Drago nam što vam možemo pomoći