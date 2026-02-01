Zaštitite svoje desni uz naše senzor pritiska

Lako je prejako četkati, stoga ova četkica za zube Philips Sonicare ima senzor za pritisak koji pruža taktilne povratne informacije i prepoznaje pretjerano pritiskanje. Ako prejako pritišćete, signal nježnih vibracija podsjetit će vas da smanjite pritisak kako biste zaštitili svoje desni.