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Power Flosser
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Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000 Oralni tuš
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HX3826/33
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Korisnički priručnik
EU Izjava o sukladnosti
Philips SonicareUSB-A kabel za punjenje
Philips SonicareUSB-A adapter za napajanje
F1 Standard nozzleMlaznica za oralni tuš
F3 Quad Stream nozzleMlaznica za oralni tuš
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