Čista petica za Philipsovu službu za korisnike kojom sam ugodno iznenađena. Kontaktirali su me odmah po ostavljanju recenzije za blendere i zaista se angažirali oko rješenja problema. Jednom proizvodu su zamijenjeni svi oštećeni dijelovi i on za sada radi bez ikakvih problema, a za drugi sam dobila odobrenje za zamjenu proizvoda novim ili mogućnost povrata novca. Normalno je da se mogu pojaviti neke nepravilnosti u radu proizvoda, ali Philipsova podrška za korisnike je pokazala da brine o svojim korisnicima te da im je zadovoljstvo korisnika na prvom mjestu i da nećete biti oštećeni kupnjom njihovih proizvoda i na tome sam im zaista zahvalna.