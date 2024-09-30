2 godine jamstva
Blender
Blendajte čak i najtvrđe sastojke uz naš najsnažniji štapni mikser. Uživajte u svemu u tren oka, od domaćeg napitka od orašastih plodova do smoothija od zamrznutog voća.
Patentirana tehnologija kombinira naš najsnažniji motor s jedinstveno oblikovanom jedinicom s rezačima i zaštitom od prskanja za optimalno kretanje hrane, lako čišćenje i uporabu bez nereda. Brzo do glatkih rezultata svaki put.
Pričvrstite kompaktnu sjeckalicu za sjeckanje luka i začinskog bilja, drobljenje orašastih plodova i još mnogo toga. Kapacitet od 0,5 l za sve male količine koje trebate tijekom pripreme hrane.
Shvatite recenzije proizvoda
4.9
od 5
119
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kacatko79
30/09/2024
Česká republika
Skvělý pomocník do kuchyně
Ideální pomocník pro větší kuchyň a přípravu dietního stravování.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR2685/00 Ruční mixér
Bizon57
19/08/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Velmi dobrý pomocník
Robustní a výkonný šlehač a mixér. Plynulé zvyšování výkonu. Snadná údržba
Prednosti
Plynulé zvyšování výkonu
Mane
nemá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR2682/00 Ruční mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR2682/00 Ruční mixér
Michalmis
21/09/2024
Polska
Dio promocije
Niezastąpiony w kuchni
Bardzo dobrze wyposażony blender ręczy. Ostrze główne, duży rozdrabniacz, trzepaczka. Łatwa wymiana końcówek, idealna ergonomia. Do tego duża moc i dopracowana konstrukcja, budzi zaufanie jeśli chodzi o trwałość.
Prednosti
Bpgate wyposażenie, Idealna ergonomia, Wysoka jakośc wykonania
Ova recenzija je napravljena za Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny
Ova recenzija je napravljena za Seria 5000 HR2684/00 Blender ręczny