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  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
  • Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela

Obustavljeno

Viva CollectionProMix štapni mikser

HR2642/40

5
| (278) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela
Snažan i pouzdan štapni mikser snage 700 W s tehnologijom Speedtouch za intuitivan odabir brzine i lako upravljanje te ProMix za optimalan protok hrane i odlične rezultate miješanja. Miješajte, tucite, sjeckajte i još mnogo toga dodirom gumba
Pogledajte sve prednosti

Miješajte, tucite, sjeckajte i još više

Optimizirana kontrola za brzu pripremu jela

  • 700 W, tehn. SpeedTouch s funkc. Turbo

  • Tehnologija ProMix

  • 2 puta finije miješanje*

  • 30 % brže*

Dvogodišnje jamstvo

Dvogodišnje jamstvo

2 godine međunarodnog jamstva.

Ergonomski dizajnirana drška za sigurno i jednostavno rukovanje

Ergonomski dizajnirana drška za sigurno i jednostavno rukovanje

Ergonomska meka drška, dizajnirana za sigurno držanje, omogućava jednostavno držanje i rukovanje štapnim mikserom tijekom uporabe.

Snažni motor od 700 W za vrhunske rezultate miješanja

Snažni motor od 700 W za vrhunske rezultate miješanja

Snažan i pouzdan motor od 700 W omogućava upotrebu brojnih dodataka i obradu gotovo svih sastojaka te jamči sjajne rezultate u pripremi hrane.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

278

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jedan gadget za sve

Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

14/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve u jedan!

Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

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Upozorenja

  1. U usporedbi s Philipsovim štapnim mikserom čija je komora s oštricama oblika zvona; interno testiranje na rajčici i sirovom povrću