2 godine jamstva
Obustavljeno
700 W, tehn. SpeedTouch s funkc. Turbo
Tehnologija ProMix
2 puta finije miješanje*
30 % brže*
2 godine međunarodnog jamstva.
Ergonomska meka drška, dizajnirana za sigurno držanje, omogućava jednostavno držanje i rukovanje štapnim mikserom tijekom uporabe.
Snažan i pouzdan motor od 700 W omogućava upotrebu brojnih dodataka i obradu gotovo svih sastojaka te jamči sjajne rezultate u pripremi hrane.
5.0
od 5
278
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Jedan gadget za sve
Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Zebra112233
14/06/2022
Hrvatska
Sve u jedan!
Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
U usporedbi s Philipsovim štapnim mikserom čija je komora s oštricama oblika zvona; interno testiranje na rajčici i sirovom povrću