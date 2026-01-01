2 godine jamstva
HR2522/00
Motor snage 500 W
Tehnologija ProMix za glatke rezultate
Zaštita protiv prskanja na oštricama
Vrč od 500 ml
Snažni motor od 500 W omogućuje vam svakodnevnu pripremu omiljenih obroka u tren oka
Patentirana tehnologija kombinira naš najsnažniji motor s jedinstveno oblikovanom jedinicom s rezačima i zaštitom od prskanja za optimalno kretanje hrane, lako čišćenje i uporabu bez nereda. Brzo do glatkih rezultata svaki put.
Poseban valoviti oblik donjeg dijela štapnog miksera sprječava prskanje i prolijevanje tijekom miješanja