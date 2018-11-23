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  • Svježi frape i hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2100/40

4.7

| (59) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Svježi frape i hrana na jednostavan način

Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!

Pogledajte sve prednosti

Snažni blender s ProBlend rezačem

Svježi frape i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Plastični vrč od 1,5 l

  • 2 brzine i pulsiranje

  • ProBlend 4

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.

Plastični vrč otporan na lomljenje

Izbjegnite lomljenje uz ovaj ojačani plastični vrč. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961310

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

59

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

23/11/2018

Polska

Polska

Doskonały

Ładny wygląd, doskonały. Bardzo przydatny do koktajli.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/50 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/50 Blender

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

super sprzęt ,bardzo dużo używany ,podołał wszelkim kulinarnym wyzwaniom ,

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00

20/05/2016

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Szukając nieskomplikowanego w obsłudze blendera trafiłem na model HR2100/00. I spełnił moje wymagania - prosty w obsłudze, blenduje to co jest mi potrzebne i mogę myć go w zmywarce. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić to głośność jego pracy. Ale nie chodzi on 24h na dobę, więc parę minut hałasu jest do przeżycia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00

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