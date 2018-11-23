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Svježi frape i hrana na jednostavan način
Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!
400 W
Plastični vrč od 1,5 l
2 brzine i pulsiranje
ProBlend 4
Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.
Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.
Izbjegnite lomljenje uz ovaj ojačani plastični vrč. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.
Nagrade
4.7
od 5
59
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Małgorzata197505
23/11/2018
Polska
Doskonały
Ładny wygląd, doskonały. Bardzo przydatny do koktajli.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/50 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/50 Blender
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
super sprzęt ,bardzo dużo używany ,podołał wszelkim kulinarnym wyzwaniom ,
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00
qfel22
20/05/2016
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Szukając nieskomplikowanego w obsłudze blendera trafiłem na model HR2100/00. I spełnił moje wymagania - prosty w obsłudze, blenduje to co jest mi potrzebne i mogę myć go w zmywarce. Jedynie do czego mógłbym się przyczepić to głośność jego pracy. Ale nie chodzi on 24h na dobę, więc parę minut hałasu jest do przeżycia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2100/00