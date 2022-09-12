2 godine jamstva
Obustavljeno
800 W
QuickClean
2 l, velik otvor
Funkcija zaustavljanja kapanja
Sokovnik tvrtke Philips prvi je centrifugalni sokovnik na tržištu s funkcijom prethodnog čišćenja. Ulijevanjem vode u potiskivač u aparatu stvarate vodenu fontanu koja ispire neželjena vlakna s poklopca i olakšava čišćenje sita.
Tehnologija QuickClean omogućuje jednostavno čišćenje sokovnika tvrtke Philips. Zahvaljujući integriranom spremniku za pulpu i glatkim površinama, očistiti ga možete za 1 minutu.
Pulpa se sakuplja na jednom mjestu na kojem i treba biti: u spremniku za pulpu vašeg sokovnika tvrtke Philips. To znači da više ne morate uklanjati pulpu iz drugih dijelova kao što je poklopac. Zahvaljujući zaobljenom dizajnu i glatkim površinama bez kutova i proreza, pulpu je lako doseći, a spremnik lakše očistiti.
5.0
od 5
16
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Герчо
12/09/2022
България
Provjereni kupac
Чудесен. Лесен. Страхотен.
Сокоизтисквачка е бърза, не много шумна, лесна за почистване.
Prednosti
Лесно почистване
Mane
Малко е по-обемна отколкото ми се иска.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Сокоизстисквачка
Lvenok
19/11/2020
Україна
Это какое то чудо! Суперрр
Это чудо -соковыжималка!Отличный отжим и вкуснячие соки ,пьем всей семьёй ,очень довольны таким высоким качеством Philips за такие бюджетные деньги.Пользуемся с удовольствием всей семьёй и пьем каждое утро соки из нашей чудо соковыжималочки♥️Спасибо большое!
Prednosti
Конечно да
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Andrei2020
18/11/2020
Україна
Чудова соковижималка для домашніх умов.
Вже рік користуємося даним обладнанням. сік віджимає добре. Прикрасний тим, що можна віджимати цілі фрукти та овочі. якщо правильно користуватися то ніде не протікає, головне слідкувати вчасно за відстійником. Виробом задоволений, рекомендую.
Prednosti
+++++
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1855/80 Соковижималка