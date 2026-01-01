2 godine jamstva
Obustavljeno
HR1832/45
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcija zaustavljanja kapanja
Uz dvostruko manju veličinu* ovaj sokovnik zauzima malo prostora. Možete ga ostaviti na kuhinjskoj radnoj površini ili ga jednostavno spremiti.
Ovaj sokovnik omogućuje vam uporabu vlastitih čaša (maks. visine 12 cm). Stavite čašu izravno ispod integriranog lijevka i spremni ste za cijeđenje.
Možete napraviti do 1,5 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.
Recenzije
U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73