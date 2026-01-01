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Sve serije

  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1832/45

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Sve što očekujete od sokovnika – brzo cijeđenje soka, čišćenje u roku od 1 min – u kompaktnom dizajn dvostruko manje veličine! *. Počastite se užitkom domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn "sve u jednom"

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcija zaustavljanja kapanja

Kompaktan sokovnik koji je uvijek nadohvat ruke na kuhinjskoj radnoj površini

Kompaktan sokovnik koji je uvijek nadohvat ruke na kuhinjskoj radnoj površini

Uz dvostruko manju veličinu* ovaj sokovnik zauzima malo prostora. Možete ga ostaviti na kuhinjskoj radnoj površini ili ga jednostavno spremiti.

Cijedite sok izravno u čašu

Cijedite sok izravno u čašu

Ovaj sokovnik omogućuje vam uporabu vlastitih čaša (maks. visine 12 cm). Stavite čašu izravno ispod integriranog lijevka i spremni ste za cijeđenje.

Iscijedite do 1,5 l odjednom

Iscijedite do 1,5 l odjednom

Možete napraviti do 1,5 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73