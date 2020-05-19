2 godine jamstva
Obustavljeno
500 W
QuickClean
1,5 l
Funkcija zaustavljanja kapanja
Uz dvostruko manju veličinu* ovaj sokovnik zauzima malo prostora. Možete ga ostaviti na kuhinjskoj radnoj površini ili ga jednostavno spremiti.
Ovaj sokovnik omogućuje vam uporabu vlastitih čaša (maks. visine 12 cm). Stavite čašu izravno ispod integriranog lijevka i spremni ste za cijeđenje.
Možete napraviti do 1,5 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.
4.9
od 5
90
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Maki55
19/05/2020
Hrvatska
Provjereni kupac
Proizvod je odlican!
Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.
Prednosti
Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.
Mane
Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik
Koule
26/09/2020
Česká republika
Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.
Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.
Prednosti
Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.
Mane
O ničem nevím.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Anicka19
18/05/2020
Česká republika
Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost
Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje
Prednosti
Maly
Mane
Nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean
U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73