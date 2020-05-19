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Sve serije

  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
  • Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

Obustavljeno

Viva CollectionSokovnik

HR1832/02

4.9
| (90) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod
Najviše soka. Najmanje gnjavaže.
Sve što očekujete od sokovnika – brzo cijeđenje soka, čišćenje u roku od 1 min – u kompaktnom dizajn dvostruko manje veličine! *. Počastite se užitkom domaćeg soka svaki dan.
Pogledajte sve prednosti

Kompaktan dizajn "sve u jednom"

Najviše soka. Najmanje gnjavaže.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Funkcija zaustavljanja kapanja

Kompaktan sokovnik koji je uvijek nadohvat ruke na kuhinjskoj radnoj površini

Kompaktan sokovnik koji je uvijek nadohvat ruke na kuhinjskoj radnoj površini

Uz dvostruko manju veličinu* ovaj sokovnik zauzima malo prostora. Možete ga ostaviti na kuhinjskoj radnoj površini ili ga jednostavno spremiti.

Cijedite sok izravno u čašu

Cijedite sok izravno u čašu

Ovaj sokovnik omogućuje vam uporabu vlastitih čaša (maks. visine 12 cm). Stavite čašu izravno ispod integriranog lijevka i spremni ste za cijeđenje.

Iscijedite do 1,5 l odjednom

Iscijedite do 1,5 l odjednom

Možete napraviti do 1,5 l soka odjednom bez potrebe za pražnjenjem spremnika za pulpu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

90

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/05/2020

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Proizvod je odlican!

Sokovnik je praktican, ne zauzima previse prostora, lako se montira, pere, nije bucan, odlicno i brzo pretvara voce i povrce u sok, svima ga preporucujem.

Prednosti

Praktican, lako se sklapa, rasklapa i pere.

Mane

Malo se teze podize okrugli metalni noz posle upotrebe.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Sokovnik

26/09/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný výrobek. Odšťavňuje skvěle.

Vybrala jsem si tento výrobek, protože Philips je záruka kvality. Odšťavňovač se dobře myje, šťáva je pořádně vymačkaná a vejde se na kuchyňský stůl.

Prednosti

Dobře se dá umýt a dobře se skládá dohromady.

Mane

O ničem nevím.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Maly ale vykonny odstavnovac,spokojenost

Vyborne na stavy pro deti,nase vnoucata,ale i pro nas dospele.Je maly,ale funkcni,dobre se myje

Prednosti

Maly

Mane

Nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1832/02 Odšťavňovač s technologií rychločištění QuickClean

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Upozorenja

  1. U usporedbi sa sokovnikom iz kolekcije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73